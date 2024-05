Matura 2024: matematyka. Niespodziewane reakcje uczniów! Problem z cosinusami i sinusami

Co to za zjawisko?!

Matura 2024: matematyka. "Ku*** co to było?!", "Sierpień nadchodzę". To zadanie okazało się koszmarem [RELACJA NA ŻYWO 8.05.2024]

Matura 2024: matematyka. Arkusz z banalnymi zadaniami?

To kolejny dzień maturalnego maratonu! W środę (8.05.2024) maturzyści równo o godz. 9.00 otworzyli arkusze z matematyki, by mierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez CKE. Tych, którzy już wyszli z egzaminu, postanowiliśmy przepytać. Jak poszła matura z "matmy"?

Tomasz Madera uczeń V LO w Koszalinie tak skomentował egzamin maturalny z matematyki w rozmowie z reporterem "Super Expressu".

- Jestem humanistą i do takiej klasy uczęszczałem. Najbardziej na maturze obawiałem się matematyki, dlatego przygotowując się do egzaminu korzystałem z internetowego kursu. Opłacało się! Oceniam, że matematykę zaliczę na ok. 70 %. Nic mnie nie zaskoczyło, zadania były podobne do tych z zeszłego roku. Najwięcej problemu miałem z tymi z cosinusami i sinusami.

- Łatwo nie było, ale wiadomo, to przecież matura. Bałem się wielomianów i kombinatoryki, bo inne rzeczy miałem w miarę ogarnięte. Jeśli nie nie popełniłem prostych błędów w obliczeniach, to spodziewam się wyniku na poziomie 60 procent - mówi nam Mirosław Pięta z liceum w Lublinie.

Kacper Sochan z CKZi Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze również pozytywnie ocenia egzamin.

- Matura z matematyki poszła mi pozytywnie. Zadanie nie były ciężkie. Wszystkie zadania były bardzo schematyczne i takich się spodziewałem. Dla mnie były łatwe, ale nie wiem jak dla innych. Matematyka zdana na pewno, tylko zobaczymy z jakim wynikiem - mówi reporterowi 'Super Expressu".

Sporo o egzaminie z matematyki można przeczytać na platformie X. Tutaj głosy są bardzo podzielone!

- Cóż, jak patrzę na odpowiedzi innych, to serio nie będę mieć 30% - napisała jedna z internautek - K**** co to było - napisała as?! w serwisie X (dawniej Twitter) - K**** ciężko dziś - dodała kolejna internautka. - Mega łatwa była matma naprawdę przyjemnie się ją pisało - to z kolei pozytywny komentarz - Albo jestem geniuszem albo zje***am, bo za łatwo poszło coś - czytamy.