Matura matematyka 2024: Oficjalne arkusze CKE. Stara i nowa formuła. Sprawdź zadania i odpowiedzi z formuły 2015, 2023 [NA ŻYWO 8.05.2024]

Matura matematyka 2024: W środę, 8.05.2024, punktualnie o godz. 9 rozpoczął się drugi tegoroczny egzamin maturalny. Uczniowie podeszli do matury z matematyki. To dla wielu z nich było nie lada wyzwanie. Co było na matematyce? Jakie pojawiły się zadania? Takie pytania padały najczęściej po zakończeniu egzaminu z "królowej nauk". Wszystko co najważniejsze, znajdziecie w naszej relacji na żywo z matury z matematyki. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE z matury 2024 z matematyki, a także odpowiedzi, komentarze i oficjalne materiały.