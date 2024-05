Matura 2024: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki, harmonogram. Wszystko o maturze z matematyki 2024 [08.05]

Matura 2024 matematyka: harmonogram matury z matematyki

Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym jest dla wielu uczniów nie lada wyzwaniem. Co roku to właśnie tego przedmiotu obawiają się najbardziej. Ale jeszcze przed maturą 2024, uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. To ostatni test, który pozwala określić, na jakim poziomie jest nasza wiedza oraz to, nad czym trzeba jeszcze popracować. Jaki jest harmonogram matury 2024? Szczegółową rozpiskę egzaminów podajemy w tekście: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024 matematyka: o której matura z matematyki?

Matura 2024 z matematyki odbędzie się dokładnie 8 maja 2024 roku. Jest to środa. Rozpoczęcie egzaminy jest zaplanowane na godzinę 9:00 Jak zwykle, na napisanie matury z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści mają 170 minut.

Matura 2024 matematyka: co można mieć na maturze z matematyki?

W każdym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje listę przyborów, z której możemy wyczytać, co można wnieść ze sobą na maturę. Na liście znajdują się wyszczególnione wszystkie przedmioty wraz z pomocami dydaktycznymi, jakie mogą nam pomóc w trakcie egzaminu. Podstawową informacją jest to, że każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi. To jednak nie wszystko. Na maturze z matematyki zdający powinien być wyposażony również w:

linijkę

cyrkiel

kalkulator prosty

wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

Matura 2024 matematyka 8.05.2024: Arkusze CKE. Co pojawi się w arkuszu CKE?

Uczniowie zmierzą się z arkuszem CKE już 8 maja 2024 r. Wielu maturzystów przyznaje, że matematyka to właśnie egzamin, które boją się najbardziej. Dlatego warto z wyprzedzeniem sprawdzić, co będzie na maturze 2024 z matematyki, by odpowiednio się do niej przygotować. Są pewne typy zadań, które powtarzają się w każdym arkuszu CKE - to tzw. pewniaki z matematyki. Co więc trzeba powtórzyć? Na pewno wśród pewniaków znajdują się zadania z następujących działów:

równania i nierówności potęgi logarytmy wielomiany funkcje, odczytywanie wykresów dowody

Uczniowie zmierzą się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Będą zaznaczać poprawne odpowiedzi, ale również wykonają proste i nieco bardziej skomplikowane obliczenia. Na pewno nie będzie zadań z bryłami obrotowymi.