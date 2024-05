Matura 2024: matematyka. Tu odpowiedzi, arkusze CKE do pobrania [STARA I NOWA FORMUŁA 8.05.2024]

Co to za zjawisko?!

Matura matematyka: arkusz maturalny CKE do pobrania NOWA FORMUŁA. Odpowiedzi, zadania, pdf do pobrania [Formuła 2023]

Matura 2024 matematyka: arkusz maturalny CKE STARA FORMUŁA do pobrania. Odpowiedzi, zadania, pdf [Formuła 2015]

Matura 2024: matematyka stara i nowa formuła. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi eksperta! [8.05.2024]

Trwa matura 2024: Matematyka. Odpowiedzi pilnie poszukiwane! Uczniowie, którzy oddali już arkusz CKE i wyszli z sali, szukają w internecie odpowiedzi z matury 2024 z matematyki. Przypomnijmy, że arkusze CKE były różne, w zależności od formuły. W związku z tym, inne będą też odpowiedzi z matury w formule 2015 i 2023.

Arkusz CKE zostanie opublikowany w formacie PDF na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godz. 14 - udostępnimy go na naszej stronie wraz z odpowiedziami naszego eksperta.

Poniżej publikujemy arkusz z matury próbnej z matematyki - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ, BY ZOBACZYĆ ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matura 2024: matematyka nowa i stara formuła. Odpowiedzi, pytania i arkusze CKE [8.05.2024]

Matura 2024 rozpoczęła się we wtorek, 7 maja o godzinie 9:00. Uczniowie rozpoczęli egzamin dojrzałości testem z języka polskiego. Dzień drugi maturalnych zmagać to postrach wszystkich maturzystów, czyli matematyka. Już teraz na platformie "X" pojawiły się pierwsze odpowiedzi do zadań matematycznych, które pojawiły się w arkuszu CKE.

Oto odpowiedzi, jakie podają maturzyści do poszczególnych zadań:

Zad. 1 B

Zad. 2 B

Zad. 18 B oraz F

Zad. 19 B

Zad. 20 B

Zad. 21 D

Zad. 22 C

Zad. 23 A

Zad. 25.1 C

Zad. 25.2 D

Zad. 27 4!=24

Zad. 28 dalej 9

Zad. 29 C

Przypominamy - to są rozwiązania, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Nasi eksperci rozwiążą maturę w godzinach popołudniowych. Ich odpowiedzi również opublikujemy w naszym serwisie.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury 2024 z matematyki: Matura 2024: matematyka. Koszmarne zadanie w arkuszu CKE! "K****" co to było?!"[RELACJA NA ŻYWO 8.05.2024]

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi