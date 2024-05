Putin chce ogłosić GO nowym prezydentem Ukrainy! Niewiarygodne!

Władimir Putin został we wtorek, 7 maja, zaprzysiężony na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Rosji. Podczas uroczystości składania przysięgi, na której pojawili się między innymi Ramzan Kadyrow, Steven Seagal oraz - zgodnie z tym, co podało Radio Swoboda - ambasadorowie Francji, Węgier, Słowacji, Grecji, Malty i Cypru, powiedział, że jego kraj "nie wyklucza dialogu z Zachodem, ale musi on odbywać się na równych warunkach". Według oficjalnych rosyjskich informacji, w marcowych wyborach prezydenckich Putin zdobył ponad 87 proc. głosów. Oznacza to, że 71-letni dyktator będzie sprawował władzę już w sumie piątą kadencję, która potrwa sześć lat, stanie się więc najdłużej urzędującym przywódcą Rosji od ponad 200 lat.

Wojna na Ukrainie. Chcą wykorzystać Janukowycza

Zgodnie z tym, co 7 maja przekazał autor telegramowego kanału Generał SWR, sprawą, nad którą w tej chwili skupia się Putin, jest szukanie sposobu na to, by nie dopuścić do zaplanowanego na połowę czerwca w Szwajcarii szczytu pokojowego w sprawie Ukrainy. "Plany zapobieżenia szczytowi są proponowane w sposób chaotyczny i chaotycznie są również akceptowane. Pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Rosji, Siergiej Kirijenko, zaproponował wykorzystanie do tego celu obalonego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. Chce to zrobić zanim będzie za późno, bo według Kirijenki stan zdrowia Janukowycza jest bardzo zły i nie zostało mu już wiele czasu".

Putin wepchnie "nowego" prezydenta do Ukrainy?

W jaki sposób Putin miałby wykorzystać byłego prezydenta Ukrainy? "Pomysły są bardzo różne, od ogłoszenia go obecnym prawowitym prezydentem Ukrainy wraz z podpisaniem aneksji Ukrainy do Rosji, po podpisanie z nim porozumienia pokojowego, zgodnie z którym obwody ługański, doniecki, zaporoski i chersoński będą oddane na rzecz Rosji. Jest jeszcze kilka równie absurdalnych propozycji, których cały sens sprowadza się do próby narzucenia Zachodowi nielegalności Wołodymyra Zełenskiego i zaproponowania jako alternatywy Wiktora Janukowycza" - pisze. Czy to możliwe?

The situation in the Kremlin before Putin's inauguration: Steven Seagal, Kadyrov and Shaman arrived at the ceremony Kadyrov, judging by the video, ran out of power after a "hard" climb up the stairs, so his jacket was taken off by his lackeys. pic.twitter.com/d6dPxfRDin— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2024