"Wojna wchodzi w krytyczny etap". Unia Europejska alarmuje

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell: Wojna na Ukrainie wkracza w krytyczny etap, a Rosja otwiera nowy front

Sytuacja związana z wojną na Ukrainie jest coraz trudniejsza. Ukraińcom brakuje systemów obrony powietrznej, a Rosjanie brutalnie to wykorzystują, co widzieliśmy niedawno choćby w Charkowie. Wojska Władimira Putina przeprowadziły tam atak na market budowlany pełen ludzi. Tragiczny bilans tego ostrzału to 18 zabitych i 48 rannych. Wojna na Ukrainie wkracza w krytyczny etap, a Rosja otwiera nowy front i chce zbliżyć się właśnie do Charkowa - powiedział w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas spotkania unijnych ministrów odpowiedzianych za obronność. W spotkaniu biorą też udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

„Wszyscy wiedzą, czego potrzebuje Ukraina. (…) Musimy im to dostarczyć. Mamy zasoby”

Jak podkreślił Josep Borrell, pomoc militarna Unii Europejskiej dla Ukrainy staje się coraz bardziej istotna, a tematem rozmów ministrów obrony ma być między innymi kwestia wykorzystania środków dla Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. „Wszyscy wiedzą, czego potrzebuje Ukraina. (…) Musimy im to dostarczyć. Mamy zasoby” – powiedział Josep Borrell. „Analizujemy w KE możliwości zwiększenia tych możliwości” – dodał.

EU defence ministers on Tuesday will discuss #Ukraine's strikes with Western weapons on territory of #Russia and the related "risks of escalation", #EU foreign policy chief Josep Borrell said.#Germany and #Italy oppose Ukrainian strikes with Western weapons against military… pic.twitter.com/RdpWFPYPln— 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) May 28, 2024

