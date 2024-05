Nie zgadniesz, do czego porównano Meghan Markle! Wielu skrzywi się na samą myśl

Skąd on to wiedział?!

Meghan Markle porównana publicznie do pewnej potrawy. Wielu skrzywi się na samą myśl o tym! O co chodzi?!

Meghan Markle jest jedną z najczęściej krytykowanych postaci w showbiznesie. Żona księcia Harry'ego uznawana jest za królową wydumanych dram, wytyka jej się też pretensjonalność i intryganctwo. Czy słusznie? Jedni uważają, że Meghan Markle zasługuje na potępienie, inni uważają ją za szczerze zakochaną w księciu, niezależną kobietę. Jak jest naprawdę? Teraz na ten temat znów rozpisuje się brytyjska prasa. A wszystko to z powodu doniesień, zgodnie z którymi książę Harry przyleci znowu do Wielkiej Brytanii na igrzyska Invictus Games, jednak bez żony. Jak powiedział Chris Ship w programie "The Sun Royal Exclusive", Markle obawia się, że ludzie mogliby ją wygwizdać i wolałaby tego uniknąć. Przypomnijmy, że Meghan już raz została "wybuczana", było to podczas obchodów Platynowego Jubileuszu Królowej Elżbiety, kiedy wraz z mężem wysiadała z limuzyny.

"Musimy jednak pamiętać, że chociaż Meghan w tym kraju ma trochę charakter Marmite, ludzie ją kochają lub ludzie naprawdę jej nie kochają"

„Problem polega na tym, jak pamiętacie, że kiedy ostatni raz byli w katedrze św. Pawła z okazji Platynowego Jubileuszu zmarłej królowej, zostali wygwizdani. Słyszeliśmy buczenie. Powinniśmy jasno powiedzieć, że byli też ludzie, którzy wiwatowali dla nich, ale w katedrze św. Pawła z pewnością było buczenie. Rozumiem, dlaczego Meghan może nie chcieć towarzyszyć tam Harry’emu” - mówił Chris Ship. "Musimy jednak pamiętać, że chociaż Meghan w tym kraju ma trochę charakter Marmite, ludzie ją kochają lub ludzie naprawdę jej nie kochają" - dodał. Marmite to słynna brytyjska pasta do pieczywa przypominająca w smaku sos sojowy. Większość ludzi uważa, że jest obrzydliwa w smaku, ma jednak swoich amatorów.

Meghan Markle has been described as a “Marmite” character by a royal expert, who felt she wasn’t returning to the UK for fear of being booed.https://t.co/4faM0v4T9p pic.twitter.com/0WNS6L37QI— Daily Star (@dailystar) May 2, 2024

