Książę Harry wróci do Wielkiej Brytanii w maju?! Sensacyjne doniesienia o Meghan i dzieciach

Po rezygnacji z funkcji pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej książę Harry bywa od czasu do czasu w Wielkiej Brytanii. Pojawił się na pogrzebie Elżbiety II, na koronacji ojca czy odsłonięciu pomnika Diany, ale ostatnio ściągają go tu głównie procesy sądowe, które przegrywa jeden po drugim z brytyjskim ministerstwem spraw wewnętrznych. Procesy dotyczyły odebrania Harry'emu policyjnej ochrony. Mimo to książę podobno rozważa kolejny powrót do ojczyzny i to wraz z Meghan Markle i dziećmi, choć podobno tak bardzo obawiał się o ich bezpieczeństwo w Wielkiej Brytanii. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiego Express, uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej ma ochotę na powrót do ojczyzny, czego nie można powiedzieć o jego żonie.

„Harry'emu bardzo zależy na tym, aby cała jego rodzina dołączyła do niego. Ważne jest dla niego, aby pokazali zjednoczony front"

Jednak Harry pragnie, by król Karol III zobaczył wnuki i by "pokazać zjednoczony front" rodzinny i dlatego prowadzi "rozmowy z rządem" na temat majowego przylotu z rodziną do Wielkiej Brytanii na nabożeństwo w katedrze św. Pawła z okazji 10. rocznicy Invictus Games. „Harry'emu bardzo zależy na tym, aby cała jego rodzina dołączyła do niego. Ważne jest dla niego, aby pokazali zjednoczony front i skupili się na budowaniu mostów z resztą rodziny królewskiej” - zdradza tajemnicze źródło.Jeśli faktycznie przyjadą razem, będzie to pierwszy raz, kiedy Meghan pojawi się w Anglii od czasu pogrzebu królowej, a Archie i Lilibet przybędą tam po raz pierwszy od Diamentowego Jubileuszu z okazji 70-lecia panowania królowej.