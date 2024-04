O co poszło?

Ania i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" oczekują swojego pierwszego dziecka. Wielu Polaków kibicowało od początku ich związkowi. Zakochani zaś nie tracili czasu. Szybko ogłosili zaręczyny, a w świątecznym odcinku show ogłosili, że spodziewają się potomka. To najszybsza ciąża w historii miłosnego show TVP. Regularne wieści od nich przychodzą za pośrednictwem mediów społecznościowych. W Walentynki przyszli rodzice zdradzili, że spodziewają się syna. Potem pokazali piękne fotografie z ciążowej sesji. Teraz cała Polska czeka na wieści o szczęśliwym rozwiązaniu.

Jakub i Ania z "Rolnika..." lada dzień zostana rodzicami. Zdradzili termin

Jakub Manikowski regularnie podgrzewa atmosferę, wrzucając relacje nawiązujące do pojawienia się nowych członków rodziny. Za pośrednictwem Instagrama zdążył już poinformować fanów, że rodzina powiększyła się, gdy w ich gospodarstwie na świat przyszły trzy małe kózki. Potem poinformował, że w domu pojawił sie "on" - nowy wózek.

Rolnik szuka żony. Rodzina Ani powiększyła się . Jakub właśnie wrzucił zdjęcia

Wreszcie partner Ani Derbiszewskiej zdecydował się zdradzić przybliżoną datę porodu. Opublikował zdjęcie ukochanej tulącej pokaźny ciążowy brzuszek i zdradził, że do porodu zostało nie więcej niż trzy tygodnie. "Niedziela to dla nas chwila oddechu. Niedługo na takie wypady za miasto będziemy brać z nami wózek, bo myślę, że to ostatnie trzy tygodnie w dwupaku" - czytamy w opisie. Internauci życzyli szczęśliwego rozwiązania i prześcigali się w zgadywaniu dokładnej daty. Niektórzy wróżyli, że synek Ani i Jakuba przyjdzie na świat jeszcze przed dniem mamy.

