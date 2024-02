Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" uczcili walentynki zdradzając płeć dziecka. "Cudowne to Wasze szczęście"

Ubiegłoroczna edycja miłosnego show TVP "Rolnik szuka żony" zakończyła się kilkoma niespodziankami. Decyzje uczestników niemal do końca zadziwiały telewidzów, finałowy odcinek przyniósł kilka zaskakujących sytuacji. Ania i Jakub, mimo że w całym tym zamieszaniu stanowili ostoję stabilności, to i tak nie było u nich nudno. Dzięki programowi poznali się i pokochali, a potem było tylko lepiej. W finałowym odcinku było już niemal pewne, że ta para zostanie razem. Szybko pojawiły się doniesienia, że ich rodzina się powiększy, co z radością potwierdzili. Szybko zamieszkali razem i zaręczyli się.

Ania i Jakub z "Rolnika..." zdradzili płeć dziecka. Czekają na syna

Rolniczka od początku programu przyznawała, że zależy jej na założeniu rodziny. Wszystko układało się po jej myśli. Choć pojawiły się próby poróżnienia zakochanych, to tych dwoje trzymało się razem. Teraz po raz kolejny pochwalili się swoim szczęściem. Na profilu rolniczki ukazał się dziś walentynkowy wpis. Ania zamieściła w nim serię wspólnych zdjęć z Jakubem - z różnych etapów znajomości. Najważniejszy był jednak krótki, ale bardzo wiele mówiący, podpis. "W tym roku mam dwóch walentynków. Jednego pod sercem, a drugiego przy sercu" Post opatrzyła hasztagami: #walentines #walentynki #mother #father #love #son. W ten uroczy sposób zdradziła, ze oczekują chłopca.

Do rolniczki i jej narzeczonego popłynęły gratulacje: "Cudowne to Wasze szczęście, aż miło patrzeć. Patrzcie tak na siebie przez całe życie", "Super wszystkiego dobrego dla was. Obyście nigdy się nie pododawali i szli w tym samym kierunku", "Ale fajna z was para, naprawdę widać takie dobre emocje i chemię. Dużo szczęścia".

Zobacz galerię: Wielkie zmiany w życiu uczestniczek "Rolnik szuka żony