Rolnik szuka żony. Rodzina Ani się powiększyła. Jakub właśnie wrzucił zdjęcia

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski poznali się i pokochali w programie "Rolnik szuka żony". Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności. Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, wcześniej jednak obwieścili radosną nowinę o dziecku. W walentynki zaś zdradzili, że oczekują synka. Rolniczka od początku programu przyznawała, że zależy jej na założeniu rodziny. Wszystko układało się po jej myśli. Choć pojawiły się próby poróżnienia zakochanych, to tych dwoje trzymało się razem. W ubiegłym miesiącu pokazali na Instagramie efekty sesji ciążowej, które zachwyciły wielu obserwatorów. "W oczekiwaniu na naszego małego księcia" — napisała Ania w poście ze zdjęciami.

Jakub i Ania przywitali na świecie 3 nowych członków rodziny

Para nie zdradziła dotąd terminu porodu, dlatego fani z niecierpliwością oczekują jakichkolwiek wieści na temat narodzin ich synka. Wiadomo, że ma to być wiosną, może nawet lada dzień. Dlatego relacja Kuby wzbudziła ogromne emocje. Mężczyzna napisał w niej, że weekend ich rodzina się powiększyła. Nie miał jednak na myśli narodzin synka. W ich gospodarstwie przyszły na świat trzy małe kózki. "W weekend wchodzimy z 3 nowymi członkami rodziny" - napisał Kuba, podsycając zainteresowanie. Na zdjęciu pokazał słodkie kozie maleństwa. Niecierpliwie czekamy na kolejne wieści.

