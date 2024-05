Matura 2024: matematyka rozszerzona. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE do ściągnięcia. "Co to k*** miało być?!" Maturzyści załamani [RELACJA NA ŻYWO 15.05.2024]

Matura 2024. Trwają egzaminy. To prawdziwy maraton. Tegoroczni maturzyści mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki na poziomie podstawowym, a także z części języków obcych czy biologii. To jednak wciąż nie koniec zmagań z egzaminem dojrzałości. W środę, 15 maja tegoroczni absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu z matematyki. Tym razem na poziomie rozszerzonym w nowej formule 2023 i starej formule 2015. O godz. 9 uczniowie otrzymali arkusze CKE z zadaniami. Na ich rozwiązanie mieli 180 minut. - Jestem na takim poziomie, że powinnam się zatrzymać pod jakąś podstawowką na egzamin osmoklasisty, a nie jechać na rozszerzenie z matmy - napisał jeszcze przed egzaminem jeden z dziejszych maturzystów. Niedługo później pojawiły się pierwsze komentarze. Nie są one optymistyczne. "Anulowali egzamin z matmy, bo wykryli mój telefon" - podsumowała maturzystka. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym nowa formuła 2023 i stara formułą 2015 już się zakończył. Arkusza CKE już są dostępne do ściągnięcia z naszej strony. Sugerowane odpowiedzi oraz rozwiązania będziemy zamieszczać stopniowo. - Poległam na tej matematyce i to konkretnie - napisała maturzystka.

Matura 2024: matematyka na poziomie rozszerzonym - relacja na żywo

Co pojawiło się w arkuszach CKE? Jakie są sugerowane rozwiązania zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo. Arkusze CKE z matematyki rozszerzonej oraz sugerowane rozwiązania oraz odpowiedzi znajdziecie w tym artykule oraz w naszej relacji.

Matura z matematyki. Sprawdź, czy zdasz! Pytanie 1 z 10 Liczba 4 log4 2 + 2 log4 8 jest równa 6 log4 10 16 5 6 log4 16 Dalej