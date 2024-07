Nie żyje uwielbiana nauczycielka. Wioleta zmarła na pielgrzymce

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej poinformował o śmierci Wiolety Sulki, nauczycielki pracującej w tej placówce. Kobieta odeszła niespodziewanie. Zmarła podczas pielgrzymki do Grecji. Portal Głos24 podaje, że przyczyną jej śmierci był udar. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej pogrążył się w żałobie po stracie cenionej nauczycielki.

- Dzielimy się ogromnym smutkiem całej naszej szkolnej społeczności. Dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, Nauczycielki o wielkim sercu – Wioli Sulki. Kiedy w czerwcu tego roku pozdrawiała z Włoch z sanktuarium Madonna della Corona, zawieszonego na skale miedzy Ziemią a Niebem z pewnością była przepełniona wiarą w piękno świata i ludzi, tak jak zawsze… Bo Wiola całą sobą w pracy i prywatnie, prezentowała Miłość do Boga, do ludzi i świata. Pełna życzliwości i uśmiechu. Ciągle z poczuciem humoru. Wymagająca od siebie i innych, zawsze, zawsze pomocna. Emanowała radością życia i starała się spełniać swoje marzenia. Była Wojownikiem Miłości, jak w jednej z Jej ulubionych piosenek: „Życie masz tylko jedno Nie jesteś tu nadaremno I nie jest wszystko jedno Bądź wojownikiem z miłości” To Jej słowa do nas, które płyną z Nieba… Trudno pisać o Wioli w czasie przeszłym… Ale na pewno pozostanie w naszej pamięci jako Wyjątkowa Osoba, Nauczycielka, Przyjaciółka, Koleżanka… - czytamy w pożegnalnym wpisie. Poniżej dalsza część artykułu.

Zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski

Ustalenie terminu oraz szczegółów uroczystości pogrzebowej będzie możliwe dopiero po sprowadzeniu ciała zmarłej nauczycielki do Polski. Na ten cel potrzeba 7 tysięcy euro. Zbiórkę prowadzi lokalny oddział PCK. Udało się już zebrać część kwoty, jednak cel zbiórki jeszcze nie został osiągnięty.

- Rodzina z wdzięcznością przyjęła wiadomość, że na konto PCK Lachowice dotychczas wpłynęła kwota od darczyńców w wysokości 12.800 złotych. Potrzebna jest kwota dużo wyższa!!! Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na ten cel i Zarząd Koła PCK w Lachowicach prosi o dalsze wsparcie na konto Koła PCK w Lachowicach o numerze 29 1160 2202 0000 0003 8830 6123 z dopiskiem “Na pomoc dla Wioli" - napisało sołtys Lachowic Grzegorz Krawczyk.

