Policja nie ma już do nich siły. Wjeżdżają, gdzie chcą. Pojawił się komunikat po arabsku

42-latka zasnęła i stoczyła się do stawu z rybami. O włos od tragedii

Wypadek w Tatrach. 7-letnia dziewczynka runęła na półkę skalną

Ostatecznie w tym przypadku skończyło się głównie na strachu i potłuczeniach, ale taki upadek mógł spowodować nawet śmierć dziecka. Mowa o wypadku, do którego doszło ostatnio w Tatrach. Rodzice zabrali 7-letnią dziewczynkę na Świnicę. Niestety młoda turystka nie poradziła sobie z trudami wędrówki i runęła z wysokości kilku metrów na półkę skalną. Dziecko trafiło do szpitala na badania. To naprawdę ogromne szczęście, że siedmiolatka nie ucierpiała mocniej.

Tatry, choć wydają się górami zupełnie ujarzmionymi przez turystów, ciągle zbierają śmiertelne żniwo. W Tatrach giną nawet doświadczeni wspinacze o dużych umiejętnościach. Turyści bagatelizują również letnią porę roku, uważając że niebezpieczeństwo w górach jest obecne tylko zimą. Niestety nie jest to prawda. Warto również wychodzić w góry z odpowiednim podejściem. Zdobycie szczytu ma być przede wszystkim przyjemnością, a nie obowiązkowym punktem urlopu, który koniecznie trzeba odhaczyć. Poniżej dalsza część artykułu.

Oberwanie chmury nad Podhalem

Apel naczelnika TOPR

Wypadek 7-letniej dziewczynki w Tatrach stał się powodem apelu naczelnika TOPR Jana Krzysztofa. Doświadczony ratownik górski stwierdził, że widoczny jest trend zabierania małych dzieci na niebezpieczne, wymagające szlaki. Jan Krzysztof przestrzegł, że nieodpowiedzialne zachowanie rodziców może nawet skutkować postępowaniem zmierzającym do ograniczenia im praw rodzicielskich.

- Z niepokojem obserwuję nasilający się trend zabierania kilkuletnich dzieci na bardzo ambitne wycieczki wysokogórskie. O ile większość rodzinnych spacerów dolinami, czy też łatwymi szlakami w niżej położonych rejonach Tatr, gdzie nie ma ryzyka upadku z wysokości mogę tylko pochwalać o tyle uważam, że zabieranie dzieci w rejony wysokogórskie bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności asekuracji technikami linowymi jest narażaniem dzieci na poważne konsekwencje zdrowotne, włącznie z bezpośrednim zagrożeniem życia w skrajnych przypadkach. Takie zachowanie może stanowić również podstawę do prawnej oceny sprawowania właściwej opieki nad osobą niepełnoletnią. Bardzo prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i dbanie o komfort i bezpieczeństwo dzieci, z którymi wybieramy się w góry - apeluje naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

Sonda Czy Tatry są niebezpieczne? Tak Nie