Najbardziej urokliwe jeziora w Tatrach. Zapomnisz o Morskim Oku!

Morskie Oko to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, chociaż nie wszyscy fani pieszych wędrówek po górach mogą się z tym zgodzić. Ze względu na łatwe podejście i dużą popularność, niemal zawsze na szlaku prowadzącym do niego można spotkać prawdziwe tłumy. Dodatkowo wiele kontrowersji budzi w ostatnich miesiącach kwestia transportu konnego do słynnego jeziora, a na trasie często dochodzi do spięć pomiędzy jego zwolennikami i przeciwnikami. Dlatego, jeśli chcielibyście zwiedzić piękne tatrzańskie jeziora i stawy, przygotowaliśmy dla was listę miejsc, które warto odwiedzić w tegoroczne wakacje. Szczegóły znajdziecie w galerii poniżej.

Tatry to nie tylko Morskie Oko. Oto najbardziej urokliwe jeziora i stawy w górach:

