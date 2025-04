Rozwodnij w misce i umyj płytki na balkonie na wiosnę, a będą lśnić jak nowe. Usuniesz kurz i zaschnięte liście. Mycie płytek balonowych

Użyj do mycia okien przed świętami, a uzyskasz perfekcyjną przejrzystość. Szyby będą czyste jak łza i to przez dłuższy czas

Mycie płytek balkonowych na wiosnę może okazać się dla nas sporym wyzwanie. Z racji, że wracają do Polski cieplejsze dni, to wiele osób już zaciera ręce, aby odświeżyć swój balkon. Kurz, brud, deszcz, zaschnięte liście czy kwiaty, a nawet ptasie odchody potrafią skutecznie zepsuć wygląd płytek. Kiedy tylko pogoda na to pozwala, warto zabrać się za wiosenne porządki i przywrócić balkonowi dawny blask. Czym najlepiej umyć płytki balkonowe na wiosnę? W tym celu warto wcześniej przygotować domowy płyn czyszczący, który pomoże nam z łatwością usunąć nawet najgorsze zabrudzenia z podłogi, ale też ją nabłyszczy. Wymieszaj ocet z letnią wodą w proporcjach 1:3 i umyj tym płytki na balkonie lub tarasie. Ocet świetnie radzi sobie z nawet trudnymi zabrudzeniami, a do tego nabłyszcza kafelki.

Jak myć płytki balkonowe krok po kroku?

Oczywiście zanim przystąpimy do mycia kafelków na balkonie, należy je wcześnie zamieść lub odkurzyć, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Jeśli na kafelkach na balkonie widzimy wiele zaschniętych i przyklejonych liści i brudu, to warto nałożyć na nie pastę z sody oczyszczonej. Trzy łyżki sody wymieszaj z odrobiną wody i nałóż na brudne miejsce i po chwili przetrzyj wilgotną szmatką. Soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami na podłodze i to bez konieczności szorowania.

Czyszczenie fug na płytkach balkonowych domowym sposobem

Jednym z etapów mycia podłogi na balkonie jest oczywiście czyszczenie fug między płytkami. Czym zatem wyczyścić fugi na balkonie? Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wystarczy zmieszać 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1 łyżkę płynu do naczyń. Pastę nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.