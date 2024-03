Mieszam w proporcjach 1:3 i myję płytki balkonowe po zimie. Ten płyn usuwa nawet trudne zabrudzenia, a kafelki lśnią bez smug. Sposób na mycie płytek na balkonie

Już teraz wlewam 1 szklankę do kopca i w mig pozbywam się kreta z ogrodu. Szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Wiele osób wraz z nadejściem cieplejszych dni pragnie zadbać o swój taras i balkon. Oprócz uporządkowania znajdujących się na nim rzeczy, zakupie sadzonek, z których potem wyrosną bujne, kolorowe kwiaty, nie wolno zapomnieć o dokładnym wyczyszczeniu płytek na balkonie. Zwłaszcza jeśli przez całą zimę tego nie robiliśmy, to na podłodze na balkonie z pewnością znajduje się sporo kurzu, błota i zaschniętych liści czy kwiatów. Czym wyczyścić płytki balkonowe, aby wiosną były czyste i lśniące? Najpierw oczywiście starannie zamieć podłogę, aby pozbyć się z niej piasku, czy liści. Z kolei w myciu pomoże domowy płyn czyszczący, który przygotujesz z dwóch składników. Wymieszaj ocet z letnią wodą w proporcjach 1:3 i umyj tym płytki na balkonie lub tarasie. Ocet świetnie radzi sobie z nawet trudnymi zabrudzeniami, a do tego nabłyszcza kafelki.

Mycie fug na balkonie. Domowe sposoby

Oczywiście oprócz mycia płytek, nie wolno zapominać o ich spoinach. Po zimie z pewnością nie wyglądają one zbyt estetycznie. Czym wyczyścić fugi na balkonie? Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wystarczy zmieszać 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1 łyżkę płynu do naczyń. Pastę nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.

