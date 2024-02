Mieszam 3 składniki i nakładam na fugi na balkonie. Po 30 minutach są jak nowe. Sposób na czyszczenie fug na balkonie za 5 zł

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i myję tym okna. Już nie pamiętam, co to smugi i zacieki. Sposób na ekspresowe umycie okien

Czym wyczyścić fugi na balkonie? Domowy sposób sprawi, że fugi będą czyste jak nowe

Wiele osób już przygotowuje się do wiosennych porządków, które zbliżają się nieubłagalnie. Pogoda za oknem jest coraz ładniejsza, więc każdy myśli, jak doprowadzić swój balkon czy taras na wiosnę 2023 do ładu po zimie. O ile samo mycie płytek nie jest zbyt skomplikowane, o tyle czyszczenie fug na balkonie może okazać się nie lada wyzwaniem. Problem polega na tym, że są one wystawiane na działanie wilgoci i mrozu przez wiele miesięcy. Brud dostaje się w zakamarki, a na fugach może rozwinąć się pleśń. Jak wyczyścić fugi na balkonie, aby usunąć z niej pleśń? Mycie ich wodą z delikatnym detergentem może nie okazać się skuteczne. Z tego względu warto wypróbować domową miksturę do czyszczenia fug na balkonie, która w kilka minut usunie z nich zabrudzenia i przywróci im pierwotny wygląd. Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wystarczy zmieszać 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1 łyżkę płynu do naczyń. Pastę nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.

Czyszczenie fug na balkonie. Domowy płyn z sodą i i sokiem z cytryny

Kolejnym domowym sposobem na czyszczenie fug na balkonie jest płyn ze składników, która na pewno masz w swojej kuchni. Wymieszaj:

1/2 szklanki sody oczyszczonej,

1/3 szklanki soku z cytryny,

1/2 szklanki letniej wody.

Przelej płyn do butelki ze spryskiwaczem i nanieś go na zabrudzone spoiny. Następnie wyszoruj je szczoteczką do zębów lub magiczną gąbką. Na koniec podłogę przetrzyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

