Porządki na wiosnę 2023. Zabójczy dla brudu trik na czyszczenie płytek balkonowych i tarasowych. Polej je tą mieszankę, a plany będą znikać w oczach

Sprzątanie po zimie. Jak skutecznie wyczyścić płytki balkonowe?

Zanim wiosna na dobre rozgości się w naszym kraju, warto zadbać o przygotowanie balkonu lub tarasu na słoneczne dni. Warto balkon regularnie sprzątać i czyścić, by w marcu porządku szły jak z płatka. Zasada jest bowiem prosta, im dłużej brud znajduje się na danej powierzchni, tym trudniej go usunąć. Zastanawiasz się, jak wyczyścić płytki podłogowe a balkonie i tarasie? To bardzo proste. Możesz skorzystać z kupnych detergentów. Na rynku znajdziesz szeroki wybór środków do mycia rożnych powierzchni, do tych ceramicznych po gres i beton. Możesz wypróbować także domowe sposoby, które nierzadko są tak samo skutecznie, a przy tym tańsze.

Domowe sposoby na czyszczeni płyt podłogowych na balkonie i tarasie

Do mycia płyt tarasowych dobrze sprawdzą się preparaty z amoniakiem. Przetrzyj nim powierzchnię. Możesz to zrobić zwykłą ścierką lub mopem. Następnie nasmaruj podłogę cienką warstwą pasty zabezpieczającej powierzchnię. W przypadku płyt cementowych możesz wykorzystać połączenie amoniaku i krochmalu.

