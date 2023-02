Epipremnum Marble Queen to jedna z najmniej wymagających roślin doniczkowych, ale mimo to czasami zdarza się, że jej liście żółkną. Choć pnącze można nazwać żelaznym, bo trudno jest sprawić, by roślina całkowicie zmarniała, to warto znać zasady pielęgnacji. Wystarczy niewiele wysiłku, by wnętrze, w którym się znajduje pięknie się zazieleniło.

Epipremnum pielęgnacja, która sprawi, że kwiat będzie ozdobą każdego wnętrza

Epipremnum pochodzi z wyspy Moorea w archipelagu Wysp Towarzyskich Polinezji Francuskiej. Nie wymaga zbyt dużo uwagi, ale roślina ustawiona na odpowiednim stanowisku, podlewana i zasilana od czasu do czasu nawozem potrafi się odwdzięczyć pięknym wyglądem. To pnącze bez problemów można skracać, tak by zmieściło się w doniczce. Roślinę można prowadzić tak, by zwisała z najwyższej półki lub oplatała np. drzwi. Efektownie wygląda także umieszczona w plecionym koszu zawieszonym pod sufitem. Pięknie wybarwione zielone liście z z kremowymi plamkami wiją się spektakularnie i rozjaśniają przestrzeń. Epipremnum jest także idealną rośliną do formowania. Można jej nadać pożądany kształt poprzez uszczykiwanie lub przycinanie. Pozostawiona sama sobie, rozrośnie się tworząc kaskadę liści, dzięki czemu ożywi każde wnętrze. Latem, raz w miesiącu, warto nawozić roślinę odżywką wieloskładnikową. To pobudzi jej wzrost.

Epipremnum idealne stanowisko. Czy słońce jest dobre?

Wiele osób, uważa, że epipremnum wręcz uwielbia słońce. Owszem roślina lubi jasne stanowisko ale najlepiej rośnie w rozproszonym świetle. Szczególnie gatunek Marble Queen potrzebuje więcej światła niż pozostałe odmiany, ponieważ zawiera mniej chlorofilu. To dzięki dostępowi do światła na liściach tworzą się piękne kremowe przebarwienia.

Epipremnum będzie miało zjawiskowo wybarwione liście. Wystarczy, że zrobisz tę jedną rzecz

Epipremnum Marble Queen to odmiana, które liście usiane są kremowobiałymi plamkami. Dzięki czemu ten rodzaj kwiatu jest najbardziej spektakularny. Jednak zdarza się, że liście epipremnum z czasem wybarwiają się na zielono. Wtedy wystarczy przenieść kwiat w bardziej nasłonecznione miejsce, a charakterystyczne wybarwienie wróci.

Dlaczego epipremnum żółkną liście? Tak uratujesz roślinę

Jeśli liście epipremnum zaczną żółknąć, to znak, że roślina jest przelana. Bardzo często przez nadmierne podlewanie liście zaczynają także opadać, a łodygi czernieją. Roślinę można uratować obcinając żółknące liście i dezynfekując ostrza po każdym cięciu. Zaprzestajemy także podlewania, aż do czasu wyschnięcia ziemi. Innym sposobem jest przesadzenie rośliny. Wtedy trzeba osuszyć korzenie. Warto obsypać je także cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze. Tak przygotowaną roślinę przesadzamy do nowego podłoża.

Epipremnum podlewanie. Czy roślina lubi zraszanie?

Epipremnum podlewamy raz, a porządnie. Po każdym podlewaniu, wylewamy nadmiar wody ze spodka. Po porządnym podlaniu, a przed kolejnym, czekamy aż podłoże całkowicie wyschnie. Dwa - trzy razy w tygodniu warto także zraszać roślinę. Od czasu do czasu można ją także wstawić pod prysznic, aby pozbyć się kurzu z liści. Najlepsza do podlewania będzie deszczówka, albo miękka odstana woda.

Epipremnum. Jaka ziemia będzie najlepsza?

Najlepsza glebą dla epipremnum będzie specjalna, przepuszczalna ziemia do roślin doniczkowych. Doniczka powinna mieć otwory na spodzie, dzięki którym łatwiej pozbyć się nadmiaru wody. Kiedy korzenie zaczną wychodzić z osłonki, warto przesadzić roślinę do nowej doniczki, większej o jedną trzecią od poprzedniej.

Jak przycinać epipremnum? To najlepsza pora roku na taki zabieg

Jak pisaliśmy wyżej, epipremnum, to roślina, której można dowolnie formować. Jeśli chcemy nadać roślinie odpowiedni kształt, cięcie najlepiej wykonywać wiosną. Warto pamiętać także, że regularne obrywanie wierzchołków pędów sprzyja również lepszemu rozkrzewieniu.

Czy epipremnum jest trujące dla psów i kotów?

Wszystkie części rośliny są trujące i niejadalne nie tylko psów i kotów ale także ludzi. Dlatego lepiej umieścić doniczkę z epipremnum z dala od zwierząt domowych i miejsc, w których łatwo dosięgnąć także dzieciom. Znane są również przypadki, że samo dotykanie rośliny prowadzi do podrażnień skóry.

