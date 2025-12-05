Rozgniatam to i wsypuję do pralki. Firanki są bielsze niż zęby latynoskiego amanta. Wybielanie firanek

Firanki tracą biel przez osady z gotowania i zanieczyszczenia z zewnątrz, a zwykłe pranie często nie wystarcza.

Aspiryna, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, proszek do pieczenia, sok z cytryny, a nawet mąka mogą przywrócić im śnieżnobiały wygląd.

Odkryj, jak proste domowe sposoby mogą sprawić, że Twoje firanki będą lśnić czystością bez niszczenia delikatnych tkanin!

Wrzuć te pokruszone tabletki do bębna pralki. Sposób na szybkie wybielanie firan

Firanki stanowią nie tylko element dekoracyjny pomieszczenia, ale są również pierwszą ochroną filtrującą powietrze. Osiada na nich wiele rodzajów zabrudzeń. Od tych wewnętrznych, jak osady po gotowaniu, po te zewnętrze w postaci spalin samochodowych oraz smogu. Z czasem białe firanki tracą swój oryginalny kolor i stają się pożółkłe lub poszarzałe. Zabrudzenia te nie są dopierane nawet podczas prania. Sposobem na wybielanie firanek jest ich namaczanie. Klasycznie wybielacze mogą być jednak być mocne dla delikatnych tkanin firan. Jeżeli chcesz namoczyć firanki to zdecydowanie lepszym pomysłem jest namaczanie w roztworze sody oczyszczonej oraz soli kuchennej. Firanki możesz namaczać także w roztworze wody i kwasku cytrynowego.

Świetnym sposobem na uniknięcie poszarzałych firanek jest ich pranie z dodatkiem aspiryny. Możesz ją dodawać do każdego prania. Wystarczy, że rozkruszysz 5 tabletek aspiryny i wsypiesz je bezpośrednio do bębna pralki. Do komory na detergent piorący wlej płyn do prania i nastaw pranie firanek na programie delikatnym. W ten sposób nie zniszczysz tkanin, a firanki będą idealnie doprane. Aspiryna słynie ze swoich właściwości wybielających. Jest przy tym bezpieczna dla materiałów i nie pozostawia brzydkiego nalotu. Pranie firanek w aspirynie zapobiegnie ich żółknięciu i sprawi, że przez długie lata będą one śnieżnobiałe.

Jak prać firanki? Proszek do pieczenia

Równie skuteczny w wybielaniu firanek może okazać się proszek do pieczenia. Przed praniem rozpuść jedno opakowanie proszku do pieczenia w 5 l wody i w tak przygotowanym roztworze namocz firanki.

Jak prać firanki? Sok z cytryny

Sok z cytryny nie tylko rewelacyjnie wybieli firanki ale także pomoże pozbyć się brzydkiego zapachu, na przykład z dymu papierosowego. Dodaj sok z cytryny bezpośrednio do pralki.

Jak prać firanki? Mąka

Okazuje się, że pomocna może być także mąka. Ona pomoże pozbyć Ci się tłustych plam z firanek. Posyp mąką zabrudzenia, następnie upierz firanki w pralce.