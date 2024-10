Kwiaciarka pokazała, jak przedłużyć trwałość chryzantemom. Kroję i zalewam wodą. Podlewam tym chryzantemy jeszcze na cmentarzu. Stoją długie tygodnie

Domowa odżywka, która pobudzi chryzantemy. Zadziała nawet na cmentarzu

Bez wątpienia chryzantemy to kwiatowy symbol Wszystkich Świętych. To najczęściej wybierane kwiaty do zdobienia grobów. Chryzantemy to bogactwo kolorów i kształtów. W zależności od gatunku możemy wybierać kwiaty w żółtych, bordowych i pomarańczowych kolorach. Najpopularniejszym gatunkiem chryzantem są te drobnokwiatowe. To ogromne kule obsypane niewielkimi kwiatami. Inną opcją są są chryzantemy z gatunku passionnament. Posiadają one duże kwiaty w kształcie kuli. Są nieco podobne do hortensji. Bez względu na to, jaki gatunek wybierzesz chryzantemy warto odpowiednio nawozić. Z tej domowej odżywki możesz korzystać zarówno pielęgnując chryzantemy w domu, jak i na cmentarzu. Przygotujesz ją ze skórki po bananach. Wystarczy, że pokroisz banany ze skórką w kostkę i zalejesz je wodą. Możesz dodać również 1 łyżeczką sody oczyszczonej. Składniki dobrze wymieszaj i odstaw na 1 dobę. Po tym czasie przecedź mieszankę przez sito i odżywka do chryzantem będzie gotowa. Podlewaj nią kwiaty raz na dwa tygodnie.

Skórki po bananach to bogactwo składników odżywczych, które pobudzą chryzantemy. To między innymi potas i fosfor. Pierwiastki te biorą udział w procesach fotosyntezy, chronią rośliny przed szkodnikami oraz chorobami, a także wpływają na kondycję korzeni oraz pędów.

Jakie chryzantemy wybierać na groby?

Eksperci wskazują, że chryzantemy z drobnymi kwiatami są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i przez dłuższy czas będą prezentowały się efektownie. Z kolei chryzantemy z dużymi kwiatami kwitną dłużej. W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się gatunki: Jasoda, Aduro, Amadore, Avalon, Blanchette oraz Staviski.