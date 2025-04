Ludzie ruszyli na pomoc

Świadkowie uratowali dobytek rodziny, ale 36-latka nie zdołali! Wielka tragedia wstrząsnęła wsią Chwalimie

Policji w Złotowie wyjaśnia kulisy śmiertelnego pożaru w miejscowości Chwalimie, do którego doszło w niedzielę, 13 kwietnia. Zanim na miejsce dotarła straż pożarna, płomienie skutecznie ograniczyli mieszkańcy, ale nie wystarczyło to do uratowania 36-latka, którego ciało znaleziono w środku. Poparzona została mama mężczyzny, którą zabrano do Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach.