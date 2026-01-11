Wielki pożar hali magazynowej w Wielkopolsce. Czy są poszkodowani?

Gigantyczny pożar w Wielkopolsce! Ogień strawił magazyn, 30 zastępów straży walczy z żywiołem
W niedzielę (11 stycznia) o godz. 6:36 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego, o wymiarach 200 x 60 m. Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP.Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
CZYTAJ TEŻ: Zwabił Natalię do mieszkania i zabił. 2-letni chłopczyk był tuż za ścianą
Źródło: RMF FM / KW PSP Poznań
Polecany artykuł:
Pożar zniszczył kościół, ale nie zabrał Bożego Narodzenia