Wielki pożar hali magazynowej w Wielkopolsce. Czy są poszkodowani?

2026-01-11 8:17

Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 stycznia). Nie ma jak dotąd informacji o osobach poszkodowanych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Gigantyczny pożar w Wielkopolsce! Ogień strawił magazyn, 30 zastępów straży walczy z żywiołem

W niedzielę (11 stycznia) o godz. 6:36 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku magazynowego, o wymiarach 200 x 60 m. Na miejsce zadysponowano 30 zastępów, wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP.Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

