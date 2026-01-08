Liczne zastępy gaszą pożar na Śląsku. Ogień trawi halę fabryki

W Aleksandrii Pierwszej na Śląsku wybuchł poważny pożar w hali fabryki kostki brukowej.

Na miejscu z ogniem walczy 16 zastępów straży pożarnej. Hala ma wymiary 180x45 metrów.

Brak informacji o poszkodowanych, ale akcja gaśnicza jest trudna ze względu na rozmiar obiektu i znajdujące się we wnętrzu maszyny.

Pożar hali produkcyjnej na Śląsku

Jak informuje RMF FM, pożar wybuchł w hali firmy produkującej kostkę brukową w miejscowości Aleksandria Pierwsza w Śląskiem. Hala, w której wybuchł pożar, jest sporych rozmiarów – 180 metrów na 45 metrów. Wewnątrz znajdują się maszyny wykorzystywane do produkcji kostki brukowej, co dodatkowo komplikuje sytuację. Na miejsce natychmiast zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej, które walczą z ogniem.

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Akcja straży pożarnej. Czy są poszkodowani?

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku pożaru. To dobra wiadomość, ale sytuacja wciąż jest dynamiczna. Strażacy dokładają wszelkich starań, aby opanować ogień i zabezpieczyć teren zdarzenia. Działania gaśnicze są utrudnione ze względu na rozmiary hali oraz obecność maszyn znajdujących się wewnątrz budynku.

Przyczyny pożaru w Aleksandrii Pierwszej na razie nie są znane. Będą one ustalane przez odpowiednie służby po zakończeniu akcji gaśniczej. Eksperci przeprowadzą szczegółowe dochodzenie, aby ustalić, co doprowadziło do wybuchu ognia. Na miejscu pracują również policjanci, którzy zabezpieczają teren i zbierają informacje.

Po opanowaniu pożaru konieczne będzie oszacowanie strat oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Władze lokalne oraz przedstawiciele firmy produkującej kostkę brukową będą musieli podjąć decyzje dotyczące przyszłości zakładu.

Źródło: RMF FM