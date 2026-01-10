Wyrzuciła zupę przez okno, a potem wbiła mu nóż w serce. Wstrząsające szczegóły zbrodni pod Kaliszem

Awantura zaczęła się już od rana 19 października 2025 r. Od słowa do słowa było coraz gorzej. 31-latka z podkaliskiego osiedla Złote Łąki razem ze swoim partnerem - 28-latkiem - nie przebierała w słowach. — Od wczesnych godzin rannych doszło do kłótni, zaś w godzinach popołudniowych doszło do eskalacji konfliktu – mówi „Super Expressowi” Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Z każdą chwilą było coraz gorzej… W pewnym momencie kobieta wyrzuciła przez okno ubrania swojego partnera i… garnek z zupą. Kazała mu też wynosić się z wynajmowanego przez nią mieszkania.

– Pomimo pierwotnego opuszczenia lokalu, mężczyzna w krótkim odstępie czasu wrócił do mieszkania, gdzie doszło pomiędzy nimi do kolejnego konfliktu – dodaje prokurator. Koniec końców kobieta chwyciła za kuchenny nóż i wbiła go mężczyźnie najpierw w ramię, a potem w serce. Jeden z tych ciosów okazał się śmiertelny. Gdy przyjechała policja, okazało się, że nożowniczka była pijana. – W chwili zatrzymania kobieta znajdowała się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 1, 11 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – wyjaśniają śledczy.

Kłótnia o zupę w Kaliszu zakończona zabójstwem

Kobieta została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie o zabójstwo partnera. – Zarzucony kobiecie czyn zbrodni zabójstwa zagrożony jest karą pozbawiania wolności od 10 lat do kary dożywotniego pozbawiania wolności – mówi prokurator, dodając, że do chwili obecnej wobec 31-latki stosowany jest środek w postaci tymczasowego aresztowania, a w najbliższym czasie ma zostać wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Za zabójstwo może jej grozić nawet dożywocie.