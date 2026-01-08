Bryła lodu przebiła szybę Audi. Pasażerka trafiła do szpitala!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-08 11:24

Niebezpieczny incydent na S5 w kierunku Poznania we wtorek, 6 stycznia 2026 roku mógł skończyć się tragedią. Z naczepy jadącej ciężarówki spadła bryła lodu, która przebiła szybę czołową auta osobowego. Pasażerka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzoczaszki, a kierowca ciężarówki odjechał z miejsca zdarzenia.

Bryła lodu przebiła szybę Audi. Pasażerka trafiła do szpitala!

i

Autor: Policja Gniezno / Facebook
Super Express Google News
  • W okolicy MOP Pierzyska bryła lodu spadła z naczepy ciężarówki na wyprzedzające ją Audi, uszkadzając szybę czołową.
  • Pasażerka Audi z obrażeniami twarzoczaszki została przewieziona do szpitala.
  • Policja prowadzi czynności w celu ustalenia kierowcy ciężarówki i dokładnych okoliczności zdarzenia.
  • Policja przypomina o obowiązku odśnieżania pojazdów i konsekwencjach prawnych za niedopełnienie tego obowiązku, które mogą sięgać nawet 8 lat pozbawienia wolności w przypadku spowodowania śmierci.

Do zdarzenia doszło w okolicy MOP Pierzyska. Jak informuje policja z Gniezna:

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi jadąc lewym pasem wyprzedzał nieznanego na chwilę obecną kierującego ciężarówką z naczepą. W tym czasie z naczepy spadła bryła lodu, która uderzyła w szybę czołową osobówki. Pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki została przewieziona do szpitala – mówi rzecznik gnieźnieńskiej policji.

Policja przypomina, że kierowcy muszą pamiętać o obowiązku odśnieżania pojazdów. Jeżeli nieodśnieżony samochód przyczyni się do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, kierujący może otrzymać mandat karny w wysokości co najmniej 1500 zł lub sprawa trafi do sądu. W przypadku poważnych obrażeń lub wypadku grozi odpowiedzialność karna do 3 lat, a w skrajnych przypadkach, gdy wypadek skutkuje śmiercią, nawet do 8 lat!

Obecnie policjanci prowadzą czynności, mające na celu ustalenie sprawcy i dokładnych okoliczności zdarzenia.

Rozbierają wieżę spalonego kościoła w Lublinie. Dzwon jest już bezpieczny
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE
POLICJA GNIEZNO