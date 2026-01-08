Bryła lodu przebiła szybę Audi. Pasażerka trafiła do szpitala!

W okolicy MOP Pierzyska bryła lodu spadła z naczepy ciężarówki na wyprzedzające ją Audi, uszkadzając szybę czołową.

Pasażerka Audi z obrażeniami twarzoczaszki została przewieziona do szpitala.

Policja prowadzi czynności w celu ustalenia kierowcy ciężarówki i dokładnych okoliczności zdarzenia.

Policja przypomina o obowiązku odśnieżania pojazdów i konsekwencjach prawnych za niedopełnienie tego obowiązku, które mogą sięgać nawet 8 lat pozbawienia wolności w przypadku spowodowania śmierci.

Do zdarzenia doszło w okolicy MOP Pierzyska. Jak informuje policja z Gniezna:

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi jadąc lewym pasem wyprzedzał nieznanego na chwilę obecną kierującego ciężarówką z naczepą. W tym czasie z naczepy spadła bryła lodu, która uderzyła w szybę czołową osobówki. Pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki została przewieziona do szpitala – mówi rzecznik gnieźnieńskiej policji.

Policja przypomina, że kierowcy muszą pamiętać o obowiązku odśnieżania pojazdów. Jeżeli nieodśnieżony samochód przyczyni się do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, kierujący może otrzymać mandat karny w wysokości co najmniej 1500 zł lub sprawa trafi do sądu. W przypadku poważnych obrażeń lub wypadku grozi odpowiedzialność karna do 3 lat, a w skrajnych przypadkach, gdy wypadek skutkuje śmiercią, nawet do 8 lat!

Obecnie policjanci prowadzą czynności, mające na celu ustalenie sprawcy i dokładnych okoliczności zdarzenia.