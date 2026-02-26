Jednooka Bożenka zniknęła bez śladu. Poznańskie zoo mówi wprost: "To próba kradzieży!"

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-02-26 13:39

Zniknięcie jednookiej samicy manula Bożenki z poznańskiego ogrodu zoologicznego to nie jest ucieczka! Zoo podejrzewa, że zwierzę zostało wykradzione. - Sprawę zgłosiliśmy na policję - mówi Super Expressowi Remigiusz Koziński Kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji.

Manul Bożenka szuka doznań na wolności. Dzika kotka uciekła z poznańskiego zoo

i

Autor: ZOO Poznań/ Facebook
Super Express Google News

Wieść o tym, że z poznańskiego zoo wydostał się dziki kot, rozszedł się po całej Polsce lotem błyskawicy. To nie pierwszy przypadek, gdy mieszkańcy stolicy Wielkopolski zostali poproszeni o pomoc w odnalezieniu zwierzęcia z ogrodu zoologicznego.

Czytaj: Manul Bożenka zniknęła z zoo. Trwają jej poszukiwania!

Jesienią 2020 r. z poznańskiego zoo uciekł Ferdynand, brat Bożenki. Na szczęście, po kilkudniowych poszukiwaniach udało się go złapać w pobliżu ogrodu. Wtedy zwierzę samo zrobiło szparę między ogrodzeniem a furtką na wybiegu i dało nogę.

Teraz sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Bożenka zniknęła w nocy, 24 lutego (między 18.00 a 7.00) i… nie był to ani przypadek, ani działalność samego zwierzęcia. Jak napisali pracownicy ogrodu w mediach społecznościowych Bożenka została wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę. 

To nie było zaniedbanie tylko próba kradzieży - mówi Super Expressowi Remigiusz Koziński. 

Co teraz dzieje się z Bożenką? Tego pracownicy zoo nie wiedzą. Proszą wszystkich o czujność, bo być może kot złodziejowi uciekł i błąka się po okolicy. Manule to dzikie koty o bardzo gęstym futrze. Są bardzo płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Manule zimy się nie boją.

Te zwierzęta są przystosowane do życia i polowania w warunkach, gdy słupek rtęci spada poniżej -30 st. C. - mówi Koziński.

Charakterystyczną cechą Bożenki jest brak jednego oka, które straciła jeszcze w młodości.

Zoo apeluje, aby w przypadku zauważenia zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać. O sytuacji najlepiej od razu poinformować pracowników ogrodu zoologicznego pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub Straż Miejską pod numerem 986.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ ZOO
ZOO POZNAŃ