Kiedy w tym roku zacznie się zima? W tym roku wyznacza ją szczególnie ważna data. Wpływ pieniędzy omami każdego

Kiedy przyjdzie zima 2024/2025? W tym roku będzie ona szczególna

Początek astronomicznej zimy wypada w najkrótszy dzień roku, czyli 21 grudnia. W numerologii to bardzo ważna data, która ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. 21.12 to klasyczna, lustrzana data. Stawiając pionową kreskę pomiędzy 21, a 12 staje się ona lustrem, a cyfry daty swoim lustrzanym odbiciem. W numerologii data lustrzana to siła i potęga. Posiada ona wyjątkowo mocarną wibrację. Tego dnia możliwe są rzeczy wielkie i prawie każdy będzie mógł odczuć je na swój sposób. 21.12 podaruje ludziom ponadprzeciętną intuicję i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Data ta rozpocznie przygotowania do Bożego Narodzenia, które w tym roku będzie miało wyjątkową oprawę. Astrologia wskazuje na wzburzoną emocjonalność. Oznacza to, że tegoroczne Święta będzie o wiele bardziej uczuciowe i rodzinne. Dawne konflikty mogą zostać zażegnane i nikt nie będzie czuł się samotny.

21.12.2024 w numerologii. Jaka będzie tegoroczna zima?

Pierwszy dzień astronomicznej zimy znajdzie się we władaniu numerologicznej cyfry 5. To silna cyfra, która odpowiada za sukces. Jest ona symbolem pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w trudnych chwilach. Cyfra 5 w numerologii to inteligencja, błyskotliwość oraz elokwencja. Data pierwszego dnia astronomicznej zimy będzie ona odpowiadać za pewność siebie. Numerologia zachęca, aby tego dnia przekraczać swojego granice. Pierwszy dzień zimy nie pozna porażki i będzie wspierać odważnych. Jeżeli planujesz zaręczyny, rozmowę o podwyżkę lub całkowitą zmianę w swoim życiu to pierwszy dzień zimy 2024/2025 jest idealnym dniem za zrobienie pierwszego kroku.

