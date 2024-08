Postaw ten kwiat jesienią na parapecie, a przyciągniesz szczęście do domostwa. Rosa zebrana na kwiatach ma szczególnie znaczenie. Jesienne kwiaty dostatku

Jesienne kwiaty na szczęście. Postaw je na parapecie, a przyciągniesz do siebie radość

Jesienne rośliny do domu to przede wszystkim wrzosy. W naszej kulturze wrzosy to tajemnicze rośliny, które podobnie jak jesień, kojarzą się z przemijaniem i oczekiwaniem na zimę. W dawnych czasach wierzono, że we wrzosach zaklęto dusze grzeszników. Słowianie wierzyli, że to właśnie na wrzosowiskach zbierały się czarownice. Unikało się zatem miejsc, które był porastane przed wrzosy. W Skandynawii również wrzosy nie kojarzą się dobrze. Są symbolem biedy i nieszczęść. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie wrzosy to kwiaty szczęścia oraz dobrobytu.

Inne jesienne kwiaty, które w wielu kulturach mają inne znaczenie to chryzantemy. W Polsce ich symbolika jest dość oczywista i wszystkim znana. Chryzantemy to kwiaty cmentarne, które zdobią mogiły. Nie wypada ich wręczać na ślub oraz urodziny Chryzantemy podarowane w prezencie mogą zostać odebrane jako zła wróża i życzenie komuś nieszczęścia. Dla odmiany w Chinach chryzantemy to kwiaty radości i szczęścia. Są symbolem wewnętrznego spokoju oraz spełnionej miłości. Wierzy się, że krople rosy spływające z kwiatów mogą przedłużyć życie. To właśnie z Chin pochodzi pierwsza wzmianka o tych kwiatach sprzed 500 lat przed naszą erą. Przez długi czas Chińczycy zakazywali wywożenia tych kwiatów poza własne granice. Co ciekawe, do Europy dotarły dopiero około 300 lat temu. W Japonii złocista chryzantema jest herbem cesarzy.