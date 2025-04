Daniel Martyniuk wyraźnie się wyciszył. Czeka na dziecko i... wspomina stare czasy

Od pewnego czasu wiadomo, że życie prywatne Daniela Martyniuka znów nabiera tempa – tyle że tym razem nie w rytmie skandali, lecz... oczekiwania. Syn króla disco polo i jego partnerka spodziewają się dziecka. I choć do tej pory wielu nie wierzyło w jego przemianę, teraz pojawił się sygnał, który trudno zignorować.

Daniel Martyniuk zarzuca Instagram wspomnieniami

Na swoim profilu Daniel opublikował kilka starych, rodzinnych zdjęć. Ujęcia sprzed lat, bez fleszy, bez stylizacji. On, mama, tata. Młodzi rodzice, dziecięce uśmiechy, zwykłe ubrania, rodzinne zwiedzanie. I coś jeszcze – szczerość, której nie da się zapozować. Nie dodał opisu, ale w kolejnej relacji widzimy tytuł bardzo wymownej piosenki Buzu Squot "Przebudzenie". Tak brzmi jej pierwsza zwrotka.

Słuchać w pełnym słońcu, jak pulsuje ZiemiaUspokoić swoje serce i niczego już nie zmieniaćI uwierzyć w siebie porzucając snyTo twój bunt przemija, a nie ty

Czyżby to był sygnał, że czas buntu się zakończył?

Fani kibicują młodemu Martyniukowi: "Tak trzymaj"

Fani nie mają wątpliwości – coś się zmienia. „Elegancko, chłopak ogarnięty to i miło popatrzeć. Tak trzymaj.” – komentują. Inni trzymają kciuki, żeby to nie był tylko chwilowy spokój. Nie wiadomo, czy Daniel próbuje odbudować relację z rodzicami, czy to jedynie cichy ukłon w ich stronę. Ale stare zdjęcia przypominają, że rodzina – mimo wszystko – zostaje. Może w ten sposób młody Martyniuk wyciąga do rodziców rękę na zgodę? Oby nie za późno!

Zakłopotana Danuta Martyniuk w TVN na żywo. Zapytana o syna przyznała: „Za mocnych słów użyłam"