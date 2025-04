Odmieniony Daniel Martyniuk zaskakuje fanów. Na zdjęciu USG widać wyraźnie

Koronkowa Rozenek-Majdan, Wędzikowska w spódnicy za kilkanaście tysięcy oraz szczuplutka Zawodnik. Co za stylizacje

Jeszcze niedawno jego życie było jednym wielkim skandalem. Daniel Martyniuk, syn słynnego króla disco-polo Zenka Martyniuka, w ostatnim czasie przeszedł jednak wyraźną przemianę. Jeszcze do niedawna głośno było o jego kontrowersyjnych wypowiedziach i burzliwym życiu prywatnym. Jego aktywność w mediach społecznościowych często budziła skrajne emocje – prowokacyjne wpisy, internetowe kłótnie i walka z całym światem stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Tymczasem ostatnie tygodnie pokazały zupełnie nową twarz Daniela. Wszystko zaczęło się od wyjazdu w góry – tam, w otoczeniu malowniczych krajobrazów, Martyniuk zniknął z medialnego zgiełku i zaczął publikować nagrania i zdjęcia pełne spokoju i nostalgii. Czyżby coś przemyślał? A może to tylko cisza przed burzą?

Daniel Martyniuk dumnym tatą! USG, które mówi wszystko!

Jeśli ktoś myślał, że Daniel wróci do dawnego stylu życia, mocno się pomylił! Kilka dni temu podzielił się z fanami niezwykłą wiadomością – opublikował zdjęcie USG, na którym widać twarz jego nienarodzonego dziecka! Daniel Martyniuk po raz drugi zostanie ojcem i najwyraźniej przejął się rolą.

Jego druga pociecha przyjdzie na świat w czerwcu lub lipcu 2024 roku, a on sam wygląda na naprawdę szczęśliwego. Na jego twarzy nie ma już cienia dawnego buntownika – zamiast tego widać spokój, radość i dumę.

Młody Martyniuk wreszcie szczęśliwy?

Czy to definitywny koniec dawnych wybryków? Wygląda na to, że Daniel odnalazł swoje miejsce u boku żony, z którą ostatnio coraz częściej dzieli się ciepłymi momentami. Ich relacja zdaje się kwitnąć, a on sam wreszcie chętnie pokazuje światu, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Czy wytrwa w nowym stylu życia? Czas pokaże, ale jedno wiemy na pewno – już wkrótce jego życie zmieni się na zawsze, bo zostanie tatą po raz drugi!

Zobacz w galerii, jak Daniel Martyniuk szaleje na stoku

Sonda Czy Daniel Martyniuk ma szansę na muzyczną karierę jak jego słynny tata, Zenon Martyniuk? Tak, jak najbardziej Nie, zupełnie tego nie widzę Trudno powiedzieć Nie obchodzi mnie to