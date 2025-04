To będzie czas obfitości i nerwowych ruchów. W kwietniu czeka nas niezwykłe zjawisko na niebie. Różowa pełnia Księżyca jest pełna przesądów

Nasi przodkowie w ten sposób przyciągali do siebie szczęście. Zrób to w Wielką Sobotę, a Anioł Stróż ześle Ci wszystkie radości i pomyślności świata. Czekać Cię będzie niewyobrażalne szczęście

Co oznacza pierwsza litera imienia? Lepiej to sprawdź! Numerologia potężnie zaskakuje. Znaczenie pierwszej litery imienia

Numerologia wskaże motto życiowe dla Twojej daty urodzenia. To słowa dla Ciebie prosto od Anioła Stróża. Jaki cytat Ci pasuje

To najszczęśliwszy znak zodiaku w całym horoskopie. Numerologia i Anioł Stróż zebrały się, aby obypać go pomyślnością na całą wieczność. Ma wyjątkowo udane życie

Pełnia Księżyca w kwietniu wydarzy się już 13 dnia miesiąca, jej kulminacja nastąpi o godzinie 2:23. To kwietniowe zjawisko nazywane jest Pełnią Różowego Księżyca, Pełnią Kiełkującej Trawy, Jajeczną lub Rybną. Swoją najpopularniejszą nazwę zawdzięcza rdzennym Amerykanom i odnosi się do kwitnących kwiatów z Ameryki Północnej. W kwietniu kwitną floksy szydlaste, przepiękne, różowe kwiaty, które pokrywają łąki i wzgórza. To właśnie na cześć tych wiosennych kwiatów kwietniowa pełnia zyskała miano Różowego Księżyca.

Pełnia Księżyca kwiecień 2025. Przesądy związane z kwietniową pełnią

Pełnia Księżyca od zawsze fascynowała ludzkość, stając się inspiracją dla wielu przesądów. W różnych kulturach przypisywano jej magiczne moce i wpływ na życie ludzi, zwierząt i roślin. Wierzono, że pełnia Księżyca wpływa na płodność i urodzaj. W wielu kulturach pełnia Księżyca symbolizowała płodność i obfitość. Wierzono, że to idealny czas na sadzenie roślin i planowanie potomstwa. Niektórzy uważają także, że pełnia Księżyca wzmaga emocje i wpływa na zachowanie ludzi, prowadząc do bezsenności, nerwowości, a nawet szaleństwa. Pełnia Księżyca była często wykorzystywana w magicznych rytuałach i ceremoniach, mających na celu przyciągnięcie miłości, bogactwa i szczęścia.

Jak i kiedy obserwować pełnię Księżyca w kwietniu 2025?

Obserwacja pełni, nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy wybrać się w miejsce z dala od miejskich świateł, gdzie niebo jest czyste i przejrzyste. Najlepszy czas na obserwację to moment wschodu Księżyca, kiedy jest on nisko nad horyzontem i wydaje się największy. Możesz również użyć lornetki lub teleskopu, aby przyjrzeć się bliżej kraterom i innym szczegółom powierzchni Księżyca. Przypominamy, pełnia Księżyca w kwietniu w nocy z 12 na 13 kwietnia o godzinie 2:23.

ZOBACZ TEŻ: Palma wielkanocna. Jak zrobić palmę na Niedzielę Palmową? Tradycje i zwyczaje świątecznych przygotowań