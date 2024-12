Zbliżające się święta i koniec roku to czas podsumowań, ale i porządków w naszych domach. Niektórzy przywiązują do tego ogromną wagę. Mycie okien, wymiatanie kurzu z najodleglejszych zakamarków, pastowanie podłogi… wszystko musi pachnieć. Jednak czasami zapominamy, by zwrócić uwagę także na przedmioty, które mamy w mieszkaniu lub domu. Niektóre z nich już dawno powinniśmy wyrzucić, bo ściągają pecha na domowników.

Wyrzuć to z domu jeszcze przed świętami. Dzięki temu przyciągniesz szczęście i odpędzisz pecha

Słowo porządek jest kluczem. Bałagan zaburza przepływ dobrej energii. Dlatego podczas rytuału okadzania mieszkania zawsze powinno być wysprzątane, tak by nowa, dobra energia mogła się rozgościć i zacząć działać. Kolejną rzeczą, która sprawia, że możemy mieć pecha, są zepsute przedmioty. Jeśli zegar już dawno przestał działać i nie pomaga wymiana baterii, trzeba go wyrzucić. Podobnie z resztą uszkodzonych urządzeń. Jeśli coś da się naprawić, zrób to jak najszybciej, jeśli nie, pozbądź się bezużytecznego sprzętu. Podobnie jest z zastawą. Kubki, filiżanki, talerze, sztućce — jeśli są wyszczerbione, utłuczone lub popękane też nie powinny znajdować się w domu. Pozbądź się ich jak najszybciej, oczywiście pamiętając o zasadach segregacji. Takie przedmioty mogą negatywnie odbijać złą energię, która wpływa na nasze zdrowie i finanse. Zły wpływ na dom i jego mieszkańców mają także suszone kwiaty oraz różnego rodzaju trofea myśliwskie, takie jak poroża czy wypchane ptaki. To przykład tego, że śmierć zatrzymała życie. Negatywna energia, która powoli sączy się i rozprzestrzenia w mieszkaniu. Energię odpychającą szczęście mają także kaktusy. Na szczęście dla miłośników tej rośliny, w tym przypadku chodzi jedynie o to, by nie ustawiać ich w pobliżu drzwi wejściowych. Podsumowując, wszystko, co wymieniliśmy wyżej, chyba nie jest dużym wyrzeczeniem, jeśli gra toczy się o wysoką stawkę, jaką jest obfitość. Dlatego, jeśli chcesz, by w Twoim domu zagościło szczęście, pamiętaj o porządkach. Nie przechowuj uszkodzonych przedmiotów, posiłki serwuj w nieuszkodzonej zastawie nie tylko wtedy, gdy masz gości, oraz unikaj suszonych kwiatów, a także wypchanych zwierząt.

ZOBACZ TEŻ: Horoskop na 2025 rok dla każdego znaku zodiaku. To będzie wyjątkowy czas, który przyniesie wielkie zmiany