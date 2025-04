Kiedy koncert Jennifer Lopez w Polsce?

Jeśli jesteś fanem J.Lo, zaznacz w kalendarzu 25 lipca 2025 roku. Właśnie wtedy amerykańska gwiazda wystąpi w Polsce – koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

To będzie jej drugi koncert w naszym kraju – poprzedni miał miejsce w 2012 roku w Gdańsku. Tym razem artystka zagra w ramach światowej trasy koncertowej "Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025".

Gdzie kupić bilety na J.Lo i od kiedy są dostępne?

Bilety na koncert Jennifer Lopez w Warszawie trafią do sprzedaży we wtorek, 9 kwietnia 2025 roku o godzinie 12:00. Kupisz je online, wyłącznie przez stronę: www.biletserwis.pl

Choć ceny biletów na koncert Jennifer Lopez nie są jeszcze znane, to wiadomo, że pakiet VIP, który oprócz biletów zakłada poczęstunek, będzie kosztował 950 złotych.

Co wiemy o koncercie Jennifer Lopez w Polsce?

Szykuje się prawdziwe show i na pewno nie zabraknie największych hitów artystki. Fani mają nadzieję, że na Stadionie Narodowym w Warszawie rozbrzmią takie hity jak: "Let’s Get Loud", "On the Floor", "Jenny from the Block" czy "Ain’t Your Mama".

Koncert Jennifer Lopez na PGE Narodowym to będzie bez wątpienia jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska z imponującą choreografią, niezapomnianymi przebojami i energetycznym show. Mam w pamięci koncert JLo w 2012 roku w Gdańsku, gdzie artystka była perfekcyjna w każdym momencie występu na scenie. Tegoroczny koncert na pewno nie będzie mniej zjawiskowy - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenie.

Szybkie info dla zainteresowanych koncertem Jennifer Lopez z Polsce:

Kiedy: 25 lipca 2025 (piątek)

Gdzie: PGE Narodowy, Warszawa

Bilety: od 9 kwietnia 2025, godz. 12:00

Gdzie kupić bilety: www.biletserwis.pl

