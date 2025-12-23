Paździochowa ze "Świata według Kiepskich" nie lubi takiego Bożego Narodzenia. "Przerażają mnie pożyczki, które można wziąć na święta"

Renata Pałys zdradziła, jak wyglądają jej przygotowania do Świąt. Aktorka, uwielbiana przede wszystkim za rolę Heleny Paździoch w „Świecie według Kiepskich”, od lat nie ukrywa, że ma mocne opinie na tematy różne. Gwiazda nie ulega powszechnemu przedświątecznemu szaleństwu. W rozmowie z Plejadą otwarcie przyznała, co najbardziej jej przeszkadza w Bożym Narodzeniu i dlaczego nie podziela panujących trendów.

Nie ma zgody na święta w listopadzie

Renata Pałys podkreśliła, że nie podoba jej się świąteczna atmosfera, która pojawia się już w listopadzie. Aktorka zdradziła, że dla niej momentem, w którym naprawdę zaczyna czuć Święta, jest dopiero początek adwentu.

To dla mnie trudny temat. Ta magia świąt zaczyna się od połowy listopada. Zawsze jestem przeciwna takiemu długotrwałemu, świątecznemu nastrojowi. W takich czasach żyjemy. Ja się nie poddaję i dla mnie ta magia świąt zaczyna się od adwentu – powiedziała.

Święta za tysiąc złotych?

Aktorka odniosła się również do medialnych doniesień, według których zorganizowanie Wigilii w tym roku może kosztować nawet tysiąc złotych. Jak przyznała, w jej rodzinie wygląda to zupełnie inaczej, a koszty rozkładają się na wszystkich domowników. Nie podoba jej się szastanie kasą, aby pokazać się wszystkim "na bogato". Nie o pieniądze chodzi przecież w Święta.

W związku, z tym że przy stole u mojej synowej spotyka się duża rodzina, to każdy przynosi po kilka potraw i to się rozkłada. Jednocześnie nie jest tak, że daję wszystkim prezenty, tylko takim naprawdę tym najbliższym. Uważam, że u mnie nie jest tak źle, ale jeżeli ktoś chce wydać tysiąc złotych, to bardzo proszę, może wyda

– stwierdziła Pałys.

Renata Pałys zaznaczyła, że Wigilia jest dla niej przede wszystkim czasem kontynuowania tradycji. Choć nie wszystkie dawne elementy są dziś obecne, nie brakuje symboliki i świątecznych potraw. Aktorka jest dumna z potraw, które sama szykuje na świąteczny stół.

Sianka pod obrusem nie ma. Oczywiście jest dodatkowe nakrycie i tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz dwanaście potraw, które w większości robi się raz do roku, więc to jest takie święto i przygoda kulinarna dla mnie. Bardzo lubię rybę po grecku. Nieskromnie lubię swój barszczyk, uszka, które robię, pierogi ruskie z kapustą, dwa rodzaje śledzi, kompot z suszu, sałatka jarzynowa. Jest wszystko, jak należy

– potwierdziła Pałys. Zobacz też: Renata Pałys ma 69 lat, już spisała testament. To nie wszystko! Pogrzeb też zaplanowała - Super Express - wiadomości, polityka, sport

Prezenty tylko dla wylosowanych

Jeśli chodzi o prezenty, rodzina aktorki również nie ulega zakupowemu szaleństwu i stawia raczej na symboliczne upominki. Gwiazda "Świata według Kiepskich" obdarowuje prezentami tylko najbliższe osoby. Nie rozumie, zarzucania prezentami wszystkich i wydawania na to worków pieniędzy.

Naturalnie z mężem w domu robimy sobie takie prezenty tylko dla nas. U mojej synowej do stołu zasiada dużo osób, więc jest losowanie i robimy prezenty wylosowanej osobie w określonej kwocie. Natomiast oczywiście dodatkowo synowej i synowi również dajemy z mężem prezenty.

"Przerost formy nad treścią"

Renata Pałys nie kryje swojej krytyki wobec nadmiernej komercjalizacji Świąt i pożyczek zaciąganych na ten czas. To dla słynnej Paździochowej z uniwersum Kiepskich wręcz nie do pomyślenia, aby zadłużać się na prezenty i wystawny wystrój.

W tej chwili widzę, że to jest przerost formy nad treścią. Musi być na bogato. Przerażają mnie pożyczki, które można wziąć na święta. To jest dla mnie zupełnie obce i moim zdaniem niepotrzebne. Dla mnie magia świąt polega na tym, że wszyscy siadamy do stołu i że trzy dni jesteśmy wszyscy razem

– podsumowała Renata Pałys.