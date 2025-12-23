Paździochowa ze "Świata według Kiepskich" nie lubi takiego Bożego Narodzenia. "Przerażają mnie pożyczki, które można wziąć na święta"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-23 19:13

Gwiazda "Świata według Kiepskich" nie owija w bawełnę, gdy mówi o Bożym Narodzeniu. Renata Pałys ostro skomentowała przedświąteczne szaleństwo i wprost przyznała, że nie podoba jej się to, co dzieje się w sklepach i w portfelach Polaków. Wyznała też, komu daje prezenty, a komu nie. W jej przypadku nie ma mowy o "szastaniu kasą", aby pokazać się bliskim "na bogato". Pałys skrytykowała też czas, w jakim ludzi ogarnia świąteczne szaleństwo. Sprawdź, co dokładnie powiedziała aktorka w ostatnim wywiadzie.

Renata Pałys zdradziła, jak wyglądają jej przygotowania do Świąt. Aktorka, uwielbiana przede wszystkim za rolę Heleny Paździoch w „Świecie według Kiepskich”, od lat nie ukrywa, że ma mocne opinie na tematy różne. Gwiazda nie ulega powszechnemu przedświątecznemu szaleństwu. W rozmowie z Plejadą otwarcie przyznała, co najbardziej jej przeszkadza w Bożym Narodzeniu i dlaczego nie podziela panujących trendów.

Nie ma zgody na święta w listopadzie

Renata Pałys podkreśliła, że nie podoba jej się świąteczna atmosfera, która pojawia się już w listopadzie. Aktorka zdradziła, że dla niej momentem, w którym naprawdę zaczyna czuć Święta, jest dopiero początek adwentu.

To dla mnie trudny temat. Ta magia świąt zaczyna się od połowy listopada. Zawsze jestem przeciwna takiemu długotrwałemu, świątecznemu nastrojowi. W takich czasach żyjemy. Ja się nie poddaję i dla mnie ta magia świąt zaczyna się od adwentu – powiedziała.

Święta za tysiąc złotych?

Aktorka odniosła się również do medialnych doniesień, według których zorganizowanie Wigilii w tym roku może kosztować nawet tysiąc złotych. Jak przyznała, w jej rodzinie wygląda to zupełnie inaczej, a koszty rozkładają się na wszystkich domowników. Nie podoba jej się szastanie kasą, aby pokazać się wszystkim "na bogato". Nie o pieniądze chodzi przecież w Święta.  

W związku, z tym że przy stole u mojej synowej spotyka się duża rodzina, to każdy przynosi po kilka potraw i to się rozkłada. Jednocześnie nie jest tak, że daję wszystkim prezenty, tylko takim naprawdę tym najbliższym. Uważam, że u mnie nie jest tak źle, ale jeżeli ktoś chce wydać tysiąc złotych, to bardzo proszę, może wyda

– stwierdziła Pałys. 

Renata Pałys zaznaczyła, że Wigilia jest dla niej przede wszystkim czasem kontynuowania tradycji. Choć nie wszystkie dawne elementy są dziś obecne, nie brakuje symboliki i świątecznych potraw. Aktorka jest dumna z potraw, które sama szykuje na świąteczny stół. 

Sianka pod obrusem nie ma. Oczywiście jest dodatkowe nakrycie i tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz dwanaście potraw, które w większości robi się raz do roku, więc to jest takie święto i przygoda kulinarna dla mnie. Bardzo lubię rybę po grecku. Nieskromnie lubię swój barszczyk, uszka, które robię, pierogi ruskie z kapustą, dwa rodzaje śledzi, kompot z suszu, sałatka jarzynowa. Jest wszystko, jak należy

Prezenty tylko dla wylosowanych

Jeśli chodzi o prezenty, rodzina aktorki również nie ulega zakupowemu szaleństwu i stawia raczej na symboliczne upominki. Gwiazda "Świata według Kiepskich" obdarowuje prezentami tylko najbliższe osoby. Nie rozumie, zarzucania prezentami wszystkich i wydawania na to worków pieniędzy.  

Naturalnie z mężem w domu robimy sobie takie prezenty tylko dla nas. U mojej synowej do stołu zasiada dużo osób, więc jest losowanie i robimy prezenty wylosowanej osobie w określonej kwocie. Natomiast oczywiście dodatkowo synowej i synowi również dajemy z mężem prezenty.

"Przerost formy nad treścią"

Renata Pałys nie kryje swojej krytyki wobec nadmiernej komercjalizacji Świąt i pożyczek zaciąganych na ten czas. To dla słynnej Paździochowej z uniwersum Kiepskich wręcz nie do pomyślenia, aby zadłużać się na prezenty i wystawny wystrój. 

W tej chwili widzę, że to jest przerost formy nad treścią. Musi być na bogato. Przerażają mnie pożyczki, które można wziąć na święta. To jest dla mnie zupełnie obce i moim zdaniem niepotrzebne. Dla mnie magia świąt polega na tym, że wszyscy siadamy do stołu i że trzy dni jesteśmy wszyscy razem

– podsumowała Renata Pałys.

