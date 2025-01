Jennifer Lopez pokazała Affleckowi, co stracił! Forma gwiazdy zapiera dech w piersiach

To on wysadził się przed hotelem Trumpa! Rzuciła go żona, bo zdradzał?

To straszne, co im zrobił

Jennifer Lopez ma 56 lat i pokazała się w bikini. Fani oszaleli! A Ben Affleck musi żałować rozstania

Kiedy Jennifer Lopez złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem, miliony jej fanów wstrzymało oddech. Przecież mieli być razem na wieki! Lecz niestety, na krótko po ślubie pojawiły się pierwsze zgrzyty w ich związku. Para była widywana podczas kłótni w samochodzie lub z obrażonymi minami. Wieści o tym, że Jennifer Lopez w końcu złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem, w sierpniu wstrząsnęły Hollywood. Podobnie jak plotki o tym, że aktor już znalazł nową rezydencję i zaczął spotykać z młodą pięknością z rodu Kennedych, Kick Kennedy, podczas gdy boska J.Lo pozostała singielką. Ale to chyba nie będzie trwało długo! Bo Jennifer Lopez jest chyba jeszcze piękniejsza niż przed rozwodem! Tak przynajmniej uważają jej fani, którym aż dech zaparło w piersiach na widok najnowszych zdjęć gwiazdy. Piosenkarka pozowała do kuszących fotek w bikini, tak jakby postanowiła pokazać Benowi Affleckowi, co stracił. "Będziemy znowu w Aspen" - podpisała zdjęcie J.Lo i rzeczywiście, spędza teraz zimowy czas w tym ulubionym zimowisku hollywoodzkich gwiazd. Jest tam razem z rodziną i przyjaciółmi, a Affleckowi pozostaje snuć się ze smutną miną po zakamarkach Hollywood.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Sonda Lubisz styl Jennifer Lopez? tak nie

Jennifer Lopez at 55 🔥 pic.twitter.com/8suAEvVABD— Jennifer Lopez Updates (@lopez_updates) January 2, 2025

QUIZ. Pokolenie Z nie ma szans w tym quizie! Tylko boomer odpowie na każde pytanie Pytanie 1 z 10 Dokończ tego suchara! "Przychodzi MC Hammer do cukierni i mówi..." Pięć ciastek Trzy ciastka Siedem ciastek Następne pytanie