Tajemnicze konstrukcje odkryte na Marsie. "Piramida i papuga"

Badacz George J. Haas z USA przekonuje, że na Marsie istniało kiedyś życie. Marsjanie budowali piramidy i wiedzieli, czym są papugi?

Czy na Marsie może istnieć życie? Plany kolonizacji Czerwonej Planety są snute nie od dziś, a odkąd odkryto tam wodę, nadzieje na możliwość ewentualnej przeprowadzki ludzi z Ziemi zostały rozbudzone jeszcze bardziej. Zdjęcia wysyłane naukowcom przez marsjańskie łaziki są analizowane na wszystkie sposoby i nie brakuje takich, którzy dopatrują się tam śladów czyjejś inteligentnej działalności. Na Marsie znajdują się dowody na to, że istniała tam wcześniej zaawansowana cywilizacja - przekonuje George J. Haas z USA, założyciel grupy badającej Marsa The Cydonia Institute. Badacz jest członkiem Society for Planetary SETI Research, ale z wykształcenia historykiem sztuki, nie astronomem. Przeanalizował wiele zdjęć przedstawiających powierzchnię Czerwonej Planety. Jak twierdzi, zobaczył tam dowody na istnienie życia na Marsie w przeszłości.

Prawda czy nieprawda? Wątpliwości rozwieje dopiero załogowa misja na Marsa. NASA planuje ją na 2040 rok

O co chodzi? Rzeczywiście, na zdjęciach można wypatrzeć interesujące kształty. George J. Haas opisał sprawę w książce "The Great Architects of Mars". Jego zdaniem pewne obiekty czy ich pozostałości widoczne do dziś na powierzchni Marsa to ślady działalności istot rozumnych. Przykładowo, w 2011 roku sonda NASA zrobiła zdjęcie formacji przypominającej ogromny wykrzyknik. Według badacza z USA odpowiada ona wyglądem... grobowcowi Kofun w Japonii. Są też tak zwane Piramidy Sagana, odkryte już przez astronoma Carla Sagana w latach 70. ubiegłego wieku, a także coś, co wygląda jak podobizna papugi. Coś w tym jest, czy to wszystko jest mocno naciągane? Póki co ludzi na Marsie nie było, więc trudno to stwierdzić. Możliwe, że to, co na zdjęciu wygląda na piramida, w rzeczywistości jest całkiem inne, a dopatrywanie się różnych znajomych kształtów, choćby twarzy, na powierzchni ziemi, pniach drzew czy wśród abstrakcyjnych wzorków to typowa reakcja ludzkiego mózgu. Te wątpliwości może rozwiać dopiero załogowa misja na Marsa. W 2024 roku NASA ogłosiła, że aktualny plan takiej wyprawy zakłada lądowanie ludzi na Czerwonej Planecie w 2040 roku.

MYSTERIOUS SQUARE STRUCTURE ON MARS—IT'S REALA striking square-shaped structure on Mars has surfaced on Reddit, and yes, it's legit. The image comes from NASA's Mars Global Surveyor (MGS) and its Mars Orbiter Camera (MOC), with the original available via Arizona State… https://t.co/MgaWUB7QKn pic.twitter.com/1VqD21yfYk— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 1, 2025

