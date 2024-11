Jennifer Lopez ma dość mężczyzn! Nikt nie ma już u niej szans

Putin zabrał głos w sprawie Trumpa! "Nie wiem, co stanie się teraz, to jego ostatnia kadencja"

Kiedy Jennifer Lopez złożyła pozew o rozwód z Benem Affleckiem, miliony jej fanów wstrzymało oddech. Niejeden mężczyzna miał nadzieję, że spełnia się jego marzenia o randce z już wolną gwiazdą. Ale wygląda na to, że próżne te nadzieje! Bo Jennifer Lopez postanowiła zostać singielką na wieki. Wygląda na to, że porażka jej kolejnego małżeństwa na dobre zraziła ją do mężczyzn i związków. Piosenkarka ogłosiła, że nie szuka już miłości. W rozmowie z magazynem Interview stwierdziła: "Nie szukam nikogo". Prowadząca wywiad dopytywała, jak to możliwe. „Ludzie, którzy są romantyczni, kochają być w związkach i chcą się zestarzeć z kimś, myślą: 'Muszę to mieć, żeby być kompletną i szczęśliwą'. A ty nie musisz" - tłumaczyła gwiazda. "Prawie mnie to wykończyło" - mówiła o rozstaniu z ostatnim mężem. "Ale teraz, po drugiej stronie, myślę sobie: „To jest dokładnie to, czego potrzebowałam. Dziękuję Ci, Boże. Przepraszam, że tak długo to trwało. Przepraszam, że musiałeś mi to robić tyle razy. Powinnam była się tego nauczyć dwa lub trzy razy wcześniej. Rozumiem. Musiałeś mnie naprawdę mocno uderzyć w głowę piep... młotem kowalskim. Nie musisz tego robić ponownie” - mówiła J.Lo. Tymczasem tajemniczy "znajomi Bena Afflecka" zdradzili Entertainment Tonight, że aktor "jest otwarty" na randki i nowe związki.

Jennifer Lopez latem złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem. On szybko znalazł sobie 36-letnią pocieszycielkę

Wieści o tym, że Jennifer Lopez (55 l.) złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem (52 l.), w sierpniu wstrząsnęły Hollywood. Podobnie jak plotki o tym, że aktor już znalazł nową rezydencję i zaczął spotykać z młodą pięknością z rodu Kennedych. Kim jest Kick Kennedy (36 l.)? Sama nazywa się "aktorką, pisarką, aktywistką, filantropką", ale wielkiej kariery nie zrobiła. Występowała w programach telewizyjnych takich jak "Curb Your Enthusiasm" czy "The Newsroom", w 2021 roku Kick zagrała w komediodramacie "Fear And Loathing In Aspen". Jest absolwentką Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, studiowała historię i teatrologię.Matką Kathleen jest Emily Ruth Black, żona RFK Juniora w latach 1982–1994. Kathleen otrzymała swoje przezwisko "Kick" od prababci. Kathleen „Kick” Kennedy. Zginęła w wieku 28 lat w katastrofie lotniczej w 1948 roku.

