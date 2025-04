Zakupowa rewolucja Sinsay w mniejszych miastach, czyli styl i funkcjonalność na miarę Twoich potrzeb

Nowy wymiar zakupów w Twojej okolicy

Jeszcze do niedawna mieszkańcy mniejszych miejscowości często musieli wybierać między ograniczonym wyborem w lokalnych sklepach, a wyprawą do dużego miasta w poszukiwaniu stylowych i funkcjonalnych produktów. Tymczasem w dobie mediów społecznościowych i wszechobecnych inspiracji nasze potrzeby nie różnią się tylko ze względu na miejsce zamieszkania. Coraz więcej osób wybiera też życie poza dużymi aglomeracjami ze względu na niższe koszty utrzymania czy chęć ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Czy to musi oznaczać rezygnację z dotychczasowych nawyków zakupowych, a dostęp do stylowych produktów w rozsądnych cenach ma być przywilejem wyłącznie mieszkańców dużych miast?

Wszystko wskazuje na to, że nie – a to za sprawą polskiej marki Sinsay, która wprowadza właśnie zupełnie nową jakość zakupów w mniejszych miejscowościach. Sklepy marki stają się często największymi i najnowocześniejszymi punktami handlowymi w okolicy, oferując produkty, które wcześniej były dostępne tylko po długiej podróży do najbliższego centrum handlowego. "Zrównanie szans zakupowych klientów z dużych aglomeracji i mniejszych miejscowości" – tak można podsumować strategię, która napędza obecną ekspansję Sinsay. Marka planuje w ciągu najbliższych trzech lat otworzyć w polskich i europejskich miastach i miasteczkach ok. 6000 sklepów.

Od nastoletniej mody do rodzinnego brandplace'u

Choć historia marki Sinsay rozpoczęła się stosunkowo niedawno, to już zdążyła ona przejść znaczącą przemianę. Skoncentrowana początkowo wyłącznie na nastolatkach i oferująca modne ubrania dla młodych dziewcząt, w 2019 roku ulubiona dziś marka odzieżowa Polek i Polaków1, postawiła na transformację, poszerzając asortyment o kolekcje dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Dzisiaj Sinsay to unikalna platforma zakupowa typu brandplace, gdzie pod jednym szyldem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. To sprawia, że Sinsay staje się coraz częściej miejscem pierwszego wyboru dla codziennych zakupów niespożywczych – prawdziwym "sklepem za rogiem", gdzie całe rodziny mogą zaspokoić zarówno potrzeby, jak i drobne pragnienia.

Smart-shopping, czyli zakupy na miarę Twoich potrzeb - bez kompromisów

Sinsay podąża nie tylko za zmieniającymi się potrzebami swoich klientów w zakresie asortymentu. Wsłuchując się w głos konsumentów, marka stawia na oczekiwania tych, którzy chcą kupować świadomie i cenią sobie praktyczne oraz funkcjonalne zakupy bez przepłacania.

W erze smart-shoppingu, czyli tzw. mądrych zakupów, klienci uważnie analizują oferty, porównują ceny i korzystają z nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacje mobilne, aby podejmować najlepsze decyzje. Z kolei sklepy tradycyjne nie są już jedynie punktami sprzedaży - stają się miejscami interakcji z marką, przestrzenią do odkrywania trendów i nowoczesnych zakupów w przystępnych cenach, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla mieszkańców największych miast.

W nowoczesnym handlu liczy się dziś jednak nie tylko cena, ale także komfort, dostępność produktów i szybkość obsługi. Tym samym zacierają się granice między zakupami tradycyjnymi i internetowymi, a coraz więcej osób wybiera tzw. zakupy hybrydowe. Statystyki pokazują, że 70 proc. klientów marki Sinsay korzysta zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i oferty online. Popularność korzystania z kilku kanałów sprzedaży danej marki potwierdzają badania. Jak pokazuje raport Santander Consumer Banku2, 41 proc. Polaków wciąż preferuje tradycyjne wizyty w sklepach, ale niemal 30 proc. wybiera model hybrydowy, łączący oba kanały.

Sinsay wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując klientom więcej za mniej, zawsze i wszędzie. Unikalny na rynku koncept marki to odpowiedź na obecne oczekiwania klientów. Dzięki połączeniu świata offline i online w jedną platformę zakupową marka gwarantuje dostęp 24/7 do estetycznych i funkcjonalnych produktów oraz nowoczesnych doświadczeń zakupowych.

Ten wielokanałowy model sprzedaży daje konsumentom niespotykaną w innych sieciach elastyczność. Możesz zajrzeć do sklepu w swojej okolicy, a potem zamówić dany produkt online lub na odwrót – znaleźć coś w internecie, a potem przymierzyć lub obejrzeć na żywo w sklepie tradycyjnym. Dodatkowo, dzięki nowoczesnej aplikacji i programowi lojalnościowemu, zyskujesz dostęp do rabatów i ofert specjalnych.

Połączenie przystępnych cen, nowoczesnego designu i bliskości sklepów stacjonarnych oraz szerokiej oferty asortymentowej online sprawia, że Sinsay rzeczywiście zmienia oblicze handlu, udowadniając, że nowoczesny smart-shopping może być dostępny dla każdego – na wyciągnięcie ręki.

