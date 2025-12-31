Sylwestrowy makijaż marzeń: Jak osiągnąć efekt WOW i cieszyć się nim do rana?

Kluczem do sylwestrowego makijażu jest trwały podkład, który zapewni nieskazitelną cerę przez całą noc. Wybierz formułę o długotrwałym działaniu, która zmatowi skórę w strefie T, jednocześnie nie obciążając jej i nie tworząc efektu maski. Warto zainwestować w bazę pod makijaż, która dodatkowo przedłuży jego trwałość i wygładzi skórę, przygotowując ją na kolejne kroki. Pamiętaj, aby dokładnie dopasować odcień podkładu do koloru Twojej skóry, aby uniknąć nieestetycznych przejść.

NARS Light Reflecting Foundation

Płynny podkład łączy w sobie makijaż oraz pielęgnację skóry i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwej. Działa jak podkład korygujący, który rozmywa niedoskonałości, wygładza pory oraz pomaga ukryć przebarwienia i zaczerwienienia skóry. Light Reflecting Foundation Nars pomaga poprawić świetlistość skóry po sześciu tygodniach codziennego stosowania, nawet po demakijażu.

Nieodłącznym elementem sylwestrowego looku jest mocne rozświetlenie policzków, które nada cerze promienny i świeży wygląd. Aplikuj rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna, pod łukiem brwiowym oraz na grzbiet nosa. Możesz wybrać produkt w kremie lub pudrze, w zależności od preferencji i typu skóry. Złote, srebrne lub szampańskie odcienie rozświetlacza idealnie wpisują się w karnawałową atmosferę, dodając twarzy blasku i elegancji.

CHARLOTTE TILBURY Beauty Light Wand - Rozświetlacz w płynie

Uznane na całym świecie doskonałe rozświetlacze w płynie Beauty Light Wands od Charlotte nadają policzkom delikatny kolor i blask.

Spotlight to cudowny złocistoróżowy płynny rozświetlacz inspirowany efektami specjalnymi rodem z Hollywood i filtrami niczym z mediów społecznościowych, dzięki któremu cera jest promienna i zachwycająca!

Peachgasm nadaje policzkom brzoskwiniową delikatność, nieskazitelny kolor i niespotykaną dotąd świetlistość.

Pinkgasm tworzy na policzkach różową poświatę i nieskazitelny kolor oraz niespotykaną dotąd świetlistość!

Goldgasm to cudowny złoty rozświetlacz inspirowany efektami specjalnymi rodem z Hollywood, który sprawia, że policzki wyglądają zachwycająco!

Pinkgasm Sunset jest jak różowy pocałunek złożony na policzkach! Tworzy delikatny blask i przepełnia pięknem, światłem oraz radością.

Pillow Talk Light Medium łączy słynne Beauty Light Wands od Charlotte z kultowym kolorem Pillow Talk, tworząc efekt rozświetlacza z różem w naturalnym kolorze nude jak z marzeń.

Pillow Talk Medium Deep łączy słynne Beauty Light Wands od Charlotte z kultowym kolorem Pillow Talk, tworząc wyrazisty efekt w kolorze różowobrzoskwiniowym jak z marzeń.

Róż to kolejny element, który ożywi cerę i nada jej zdrowy wygląd. Delikatne muśnięcie różem na jabłkach policzków sprawi, że twarz będzie wyglądać na wypoczętą i pełną energii. Wybierz odcień, który harmonizuje z Twoją karnacją – od brzoskwiniowych tonów po intensywny róż. Pamiętaj, aby aplikować go oszczędnie, by nie przesadzić z intensywnością koloru.

LANCÔME Skin Idôle Juicy Blush

Lancôme Skin Idôle Juicy Blush to płynny róż do policzków, który łączy makijaż z pielęgnacją. Dzięki bazie serum z niacynamidem i witaminami wspiera nawilżenie i wygładzenie skóry. Naturalnie stapia się z cerą i utrzymuje się do 12 godzin*, zapewniając świeży, promienny wygląd.

Błyszczące oczy to absolutny must-have w sylwestrowym makijażu. Postaw na cienie z brokatem, metaliczne pigmenty lub cekinowe akcenty, które sprawią, że Twoje spojrzenie będzie hipnotyzujące. Możesz zdecydować się na klasyczne smoky eye w odcieniach szarości i czerni, wzbogacone o błyszczące drobinki, lub postawić na bardziej odważne kolory, takie jak złoto, srebro, miedź czy intensywny granat. Nie zapomnij o eyelinerze, który podkreśli linię rzęs i doda spojrzeniu wyrazistości.

SEPHORA COLLECTION Glitter Under The Sun - Galaretka z kolorowym brokatem

Nowa galaretka żelowa SEPHORA COLLECTION jest niezastąpiona w kolekcji tego lata. Eksperymentuj z lekką i nieklejącą konsystencją, która zostawia na skórze uczucie świeżości. Galaretka wypełniona brokatem XXL ma złocisty i promienny kolor inspirowany ciepłem lata z refleksami zieleni i magenty, co daje radosny i uroczysty efekt.

Dopełnieniem sylwestrowego makijażu są mocne usta, które przyciągną uwagę i dodadzą charakteru całej stylizacji. Klasyczna czerwień to zawsze dobry wybór, ale możesz również postawić na bordo, śliwkę, a nawet fuksję. Jeśli preferujesz bardziej subtelny look, wybierz błyszczyk w intensywnym kolorze lub pomadkę w odcieniu nude z brokatowymi drobinkami. Pamiętaj, aby konturówką precyzyjnie obrysować usta, aby pomadka nie rozmazywała się i utrzymywała się na miejscu przez całą noc.

MAYBELLINE NEW YORK SuperStay Vinyl Ink

Szukasz pomadki, która będzie trwała, a jednocześnie nada ustom intensywny kolor i mocny połysk? Pomadka w płynie Maybelline SuperStay Vinyl Ink o to wszystko zadba i udowadnia, że ​​nie tylko matowe, ale i błyszczące wykończenie może utrzymać się na ustach przez cały dzień bez sklejania. Intensywnie napigmentowany i błyszczący kolor, który nie rozmazuje się, utrzymując się na ustach do 16 godzin. Zapewnia perfekcyjny wygląd ust, dodając Ci nowojorskiej odwagi i pewności siebie w każdej sytuacji.