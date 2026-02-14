Walentynki w rytmie self-care

Marka NOAH proponuje walentynkowe prezenty, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych kobiet – ceniących naturalne składy, skuteczność oraz świadome podejście do pielęgnacji. Produkty NOAH łączą profesjonalną jakość z delikatnością roślinnych formuł, zamieniając codzienną pielęgnację włosów w przyjemny, relaksujący rytuał.

Walentynkowe propozycje NOAH to doskonały wybór dla tych, którzy chcą podarować prezent praktyczny, a jednocześnie pełen uważności i emocji – idealny na święto miłości, niezależnie od tego, komu chcemy sprawić radość.

NOAH YAL nawilżający szampon do włosów z kwasem, 62 zł

Szampon nawilżająco-ochronny o działaniu wypełniającym włosy dzięki obecności kwasu hialuronowego. Jego baza myjąca, stworzona ze składników pochodzenia roślinnego, jest delikatna i delikatna dla włosów i skóry głowy. Zawiera kwas hialuronowy i szałwię, pochodzące z upraw ekologicznych. Jego miękka pianka głęboko czyści, usuwając wszelkie pozostałości zanieczyszczeń. Zawiera również ekstrakt z szałwii i olejek eteryczny z szałwii, mają one działanie ściągające, pomagające w oczyszczaniu skóry głowy. Działają usuwając zanieczyszczenia, przywracając równowagę wydzielaniu sebum. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym chronią włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, rozświetlając je. Hialuronian sodu: wodny roztwór kwasu hialuronowego jest stosowany ze względu na swoje właściwości odżywcze, nadaje włosom objętość i witalność. Mieszanka surfaktantów pochodzenia naturalnego min.trzech środków powierzchniowo czynnych oraz dwóch z olejków: kokosowego o bardzo dobrej sile pienienia oraz z oliwy z oliwek dla dobrego, ale nieagresywnego oczyszczenia włosów.

Lekka odżywka ułatwiająca rozczesywanie o właściwościach odżywczych i ochronnych. Zawiera kwas hialuronowy, szałwię oraz ekstrakt z tymianku pochodzące z upraw ekologicznych.

NOAH YAL ekstremalnie nawilżająca odżywka do włosów z kwasem hialuronowym, 250 ml, 65 zł

Naturalny emolient - naturalny lipid pozyskiwany z orzecha kokosowego o działaniu zmiękczającym to naturalna alternatywa dla silikonu. Jest to składnik szybko biodegradowalny, działa odżywczo, zapobiega efektowi puszenia się włosów. Ekstrakt z kwiatów i liści tymianku- reguluje wydzielanie sebum - działa przeciwbakteryjne. Nadaje włosom objętość, nie obciążając ich.

Hialuronian sodu - wodny roztwór kwasu hialuronowego z biotechnologii. Stosowany ze względu na swoje właściwości odżywcze, nadaje włosom objętość i witalność.

Naturalna odżywka pochodzenia roślinnego o bardzo dobrym profilu ekotoksykologicznym - sprawia, że włosy łatwo się rozczesują, są miękkie i nie obciążone. Posiada silne działanie antystatyczne.

NOAH COSMOS ORGANIC Hydrating Shampoo – Szampon nawilżający, 62 zł

Delikatny szampon, który przywraca włosom zdrowy wygląd i miękkość. Formuła z oliwą z oliwek i fermentowanym ryżem głęboko nawilża, zmiękcza i wygładza włosy, ułatwiając ich rozczesywanie. Technologia hiperfermentacji aktywuje naturalne składniki roślinne, wzmacniając ich działanie regenerujące i ochronne. Włosy stają się miękkie, gładkie i pełne blasku, bez efektu obciążenia. Korzyści :

oczyszcza włosy nie wysuszając ich -głęboko nawilża włosy suche, łamliwe i matowe

przywraca elastyczność, miękkość i naturalny blask -ułatwia rozczesywanie i wygładza włosy -formuła oparta na hiperfermentowanych składnikach roślinnych

certyfikat ECOCERT Greenlife zgodny ze standardem COSMOS

Składniki aktywne : oliwa z oliwek, fermentowany ryżPrzeznaczenie : włosy suche, łamliwe, matowe, pozbawione blasku i elastyczności. Idealny do codziennego stosowania lub jako element intensywnej kuracji nawilżającej.

Noah Cosmos Organic Hydrating- odżywka nawilżająca do wszystkich rodzajów włosów, 250 ml, 65 zł

Ta nawilżająca odżywka to codzienna porcja miękkości i odżywienia dla wszystkich typów włosów. Łączy siłę naturalnych składników z innowacyjną technologią hiperfermentacji, która zwiększa biodostępność roślinnych składników aktywnych w efekcie dogłębnie nawilżając i odżywiając włosy. Zawarte w składzie olej sezamowy i sfermentowany owies wzmacniają włosy, ułatwiając ich rozczesywanie i nadając zdrowy blask – bez obciążenia. Pozostawia włosy jedwabiście miękkie i gładkie. Odżywka nawilżająca do wszystkich rodzajów włosów:

nawilża i odżywia bez obciążania.

ułatwia rozczesywanie i zapobiega plątaniu.

dodaje włosom blasku i miękkości.

posiada certyfikat Ecocert Greenlife zgodnie ze standardem COSMOS.

Składniki aktywne: olej sezamowy, sfermentowany owies.

Przeznaczona dla osób szukających lekkiej, codziennej odżywki nawilżającej – odpowiednia do każdego rodzaju, zarówno dla włosów cienkich, jak i normalnych czy suchych.

NOAH 1. 6 Color Protection Shampoo – Szampon chroniący kolor z fitokeratyną ryżową, 40 ZŁ

Szampon z fitokeratyną ryżową został opracowany z myślą o włosach farbowanych i po zabiegach chemicznych. Delikatna, roślinna formuła pomaga chronić pigment przed wypłukiwaniem, a na powierzchni włosa tworzy naturalną warstwę ochronną. Dzięki temu kosmyki zyskują miękkość, elastyczność i zdrowy wygląd bez efektu obciążenia. Zachowuje intensywność koloru na dłużej.Regularne stosowanie sprawia, że kolor pozostaje wyrazisty, a włosy są lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesuszeniem.

wzmacnia intensywność koloru i pomaga przedłużyć jego trwałość

nawilża i regeneruje włosy po zabiegach chemicznych

odbudowuje włókna i chroni przed kolejnymi uszkodzeniami

nadaje objętość, miękkość i zdrowy połysk

nie obciąża

Składniki aktywne : fitokeratyna z ryżu

Przeznaczenie : włosy farbowane, rozjaśniane i po zabiegach chemicznych, wymagające ochrony koloru oraz regeneracji.

NOAH 2. 4 Color Protection Mask – Maska do włosów chroniąca kolor z fitokeratyną z ryżu, 200 ml, 72 zł

Maska została stworzona z myślą o włosach farbowanych oraz po zabiegach chemicznych. Pomaga zachować intensywność koloru, a jednocześnie regeneruje pasma i tworzy na nich delikatny film ochronny. Dzięki temu włosy dłużej pozostają gładkie, miękkie i pełne blasku. Formuła opiera się na roślinnych składnikach, które odżywiają i wzmacniają włókno włosa bez obciążenia.

Roślinna odżywka ułatwia rozczesywanie, zmniejsza elektryzowanie i wygładza, a naturalny emolient z kokosa zmiękcza i nadaje sprężystość. Proteiny ryżowe budują na włosach warstwę ochronną, poprawiając elastyczność i ograniczając łamliwość. Ekstrakt z nasion słonecznika wzmacnia, r egeneruje i pomaga zatrzymać kolor na dłużej.

Korzyści :

·chroni kolor i przedłuża jego intensywność

regeneruje i wzmacnia włókno włosa

wygładza i ułatwia rozczesywanie

dodaje miękkości i blasku

tworzy naturalny film ochronny

Składniki aktywne : fitokeratyna ryżowa, roślinna odżywka, emolient z kokosa, ekstrakt z nasion słonecznika

Przeznaczenie : włosy farbowane, rozjaśniane, po zabiegach chemicznych, wymagające ochrony koloru i odżywienia.

