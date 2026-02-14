Dzisiaj spryskaj się tymi perfumami, a Twój facet podąży za Tobą krok w krok. W promocji Rossmanna za 80 zł, a zapach zmiecie Cię z nóg. Arabska wariacja na temat piękna kobiety

Arabskie perfumy, niegdyś symbol luksusu, dziś stają się dostępne, oferując bogactwo nut zapachowych.

Rossmann oferuje kultowy zapach - idealny na walentynkową randkę i nie tylko.

Ta woda perfumowana to połączenie orzeźwiającej mandarynki, orchidei, tropikalnych owoców i zmysłowej bazy.

Sprawdź, jak za jedyne 79,99 zł możesz otulić się zapachem, który podkreśli Twoją kobiecość i pewność siebie!

Promocje Rossmanna nie tylko na walentynki. Zmysłowy zapach dla kobiet za 80 zł

Piękne zapachy od setek lat kojarzyły się z luksusem i bogactwem. Dawniej olejki eteryczne pozyskiwane z naturalnych źródeł były bardzo drogie i tylko najbogatsi mogli sobie na nie pozwolić. Dzisiaj jest inaczej i nawet najpiękniejsze zapachy nie kosztują już fortuny. W ostatnim czasie Polki pokochały arabskie perfumy. Są unikalne ze względu na swoje mocne i wielorakie kompozycje, a także bogato zdobione flakony. Arabskie zapachy, niczym bazar pełen orientalnych aromatów uwodzą mnogością nut zapachowych oraz luksusowym wykończeniem. Dokładnie takie zapachy sprawdzą się podczas walentynkowej randki z ukochanym. To luksus, kobiecość i manifest, że panie pragną więcej.

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz wyjątkowy zapach, który zyskał już miano kultowego. To kompozycja pełna kobiecej głębi, odwagi oraz siły, by każdego dnia sięgać po swoje marzenia. Mowa o wodzie perfumowanej dla kobiet LATTAFA Yara, która tylko teraz jest w promocji Rossmanna za 79,99 zł. Zapach ten stanowi piękne połączenie zmysłowości kobiecości z energią i pewnością siebie. To typowa kwiatowa kompozycja, która jednak nie jest ciężka, ani dusząca. LATTAFA Yara w nutach głowy zachwyca orzeźwiającą mandarynką, luksusową orchideą oraz heliotropem. Serce tego pięknego zapachu stanowią kwiaty i owoce tropikalne. Sprawiają one, że LATTAFA Yara uwodzi i jest zapachem ponadczasowym. Baza to klasyka - wanilia, drzewo sandałowe oraz piżmo. Połączenie to dodaje elegancji oraz stylu. LATTAFA Yara z promocji Rossmanna świetnie sprawdzi się na randkę, nie tylko w walentynki.

