Perfumy na wiosnę. Zapach który budzi zmysły

Gianni Versace mówił, że „Perfumy stawiają kropkę nad "i" w elegancji — są detalem, który podkreśla strój, niewidocznym dodatkiem, dopełniającym osobowość mężczyzny i kobiety. Bez nich czegoś brakuje". Bez wątpienia perfumy to bardzo osobisty i zmysłowy dodatek, który wyróżnia nas z tłumu. Pięknie perfum to obietnica spotkania i wspomnienie kobiety, która je nosi. Perfumy to symbol elegancji i luksusu. Roztaczają one wokół nas aurę tajemniczości i sprawiają, że jesteśmy lepiej postrzegani. Zapachy przywołują wspomnienia i są swego rodzaju obietnicą kolejnego spotkania.

Wiosną najczęściej wybierane są kompozycje kwiatowe. Róża, piwonia, jaśmin czy konwalia kojarzą się z naturą i rozkwitem. Takie zapachy są kobiece, subtelne i bardzo uniwersalne.

Coraz większą popularnością cieszą się także perfumy cytrusowe. Bergamotka, cytryna, grejpfrut czy mandarynka dodają świeżości i energii. To idealny wybór na dzień, do pracy, na spacer lub na weekendowy wyjazd. Wiosna to również dobry moment, aby sięgnąć po zapachy zielone. Nuty trawy, liści, figi czy herbaty nie da się pomylić z żadną inną porą roku. Dają uczucie czystości i naturalności. Dla osób, które lubią cieplejsze akcenty, dobrym wyborem będą lekkie perfumy z nutami drzewnymi. Drzewo cedrowe, piżmo czy ambra w wiosennej wersji są delikatniejsze i bardziej subtelne. Dobrze sprawdzają się wieczorem oraz podczas chłodniejszych dni.

Wybierając perfumy na wiosnę, warto kierować się nie tylko trendami. Najważniejsze jest to, aby zapach pasował do charakteru i stylu życia. Wiosna sprzyja eksperymentom i odkrywaniu nowych, ulubionych aromatów.

W Sephorze bez problemu znajdziesz perfumy idealne na wiosnę, dopasowane do różnych gustów i stylów. Oferta obejmuje zarówno lekkie zapachy kwiatowe i cytrusowe, jak i bardziej wyrafinowane kompozycje z nutami zielonymi oraz drzewnymi. Dzięki szerokiemu wyborowi marek, od klasycznych po niszowe, każdy może znaleźć aromat, który najlepiej odda wiosenny charakter i osobowość.

Perfumerie Sephora to światowy fenomen. Sieć jest największą tego rodzaju w całej Europie. Pierwszy sklep Sephory został otwarty w 1970 roku w Paryżu. Gdy Dominique Mandonnaud otwierał swój pierwszy sklep marki kosmetyczne był skrzętnie ukrywane przed klientami. Praktycznie niemożliwe było testowanie i sprawdzanie. To właśnie Dominique Mandonnaud zrewolucjonizował to podejście dając klientom szansę "dotykania" kosmetyków. Dzisiaj również możesz testować markowe zapachy wybierając idealną kompozycję dla siebie.

Sephora to także miejsce, w którym można przetestować zapachy i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców. Pozwala to spokojnie porównać różne perfumy i wybrać te, które najlepiej sprawdzą się na co dzień lub na specjalne okazje.

Top 3 zapachy na wiosnę z Sephory

LE MONDE GOURMAND Crème Vanille - Woda perfumowana

Crème Vanille to wyrafinowana interpretacja zapachu wanilii, łącząca nuty aksamitnej moreli, delikatnej orchidei waniliowej, ciepłego brązowego cukru i ambry. Zapach zestawia kremową morelę z bogatym, lecz subtelnym aromatem orchidei waniliowej, tworząc woń bliską skórze, która łagodnie zanika w dyskretnej słodyczy. Pysznie uzależniający, otula ciepłą i kojącą mieszanką ambry i brązowego cukru, pozostawiając po sobie nieodpartą aurę.

Wanilia w sercu Crème Vanille nie ma nic wspólnego ze słodką, dziecięcą wanilią znaną z deserów. To wanilia dojrzała, uszlachetniona: miękka, elegancka, harmonijnie spleciona z kremowymi, kwiatowymi i subtelnie słodkimi akcentami. Dzięki temu Crème Vanille jest wszechstronnym towarzyszem, odpowiednim na każdą okazję. Spryskaj się nim, aby dodać sobie odrobiny ciepła przed intensywnym dniem, lub otul się nim wieczorem, tworząc kojący kokon podczas odpoczynku. Niezależnie od rytuału, Crème Vanille dostosowuje się do Twojego nastroju i obejmuje Cię swoim czułym uściskiem – jak miękki koc, który uspokaja zmysły swoim przyjaznym, otulającym aromatem.

Na wyłączność w Sephorze.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

TOM FORD Fique Érotique Eau de Parfum - Woda perfumowana

Odkryj pożądanie. Ambrowo-owocowy zapach, który oddaje krągłe kształty figi, wznosząc się do wyjątkowego momentu tuż przed jej eksplozją.

Nieskrępowana sztuka przyjemności. Nieodparta siła przyciągania figi tkwi w jej tajemniczości – owoc ten jednocześnie ujawnia i ukrywa. Dreszcz pobudzających zielonych nut i rozgrzanych żywic rozpalają wyjątkowy akord figi Kadota, zapewniając wysublimowaną przyjemność w nowym wymiarze ambrowo-owocowym.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

JIMMY CHOO I Want Choo With Love - Woda perfumowana

I Want Choo With Love to kwiatowo-owocowa kompozycja z bursztynowym akordem, będąca nowoczesną interpretacją zapachu miłości, przyjaźni i pewności siebie. Ta woda perfumowana wprowadza do linii I Want Choo nowy, świetlisty wymiar – zmysłową wanilię w różowej odsłonie.

Zapach otwiera się musującym akordem malin, kwiatu pomarańczy i esencji z mandarynki, tworząc lekki i promienny początek. Serce kompozycji pulsuje intensywnością naparu z róży, hibiskusa i frezji – nut, które wnoszą kobiecą energię i kwiatową świeżość. Całość osadzona jest na kremowej bazie z wanilii, drzewa sandałowego i piżma, tworząc eleganckie, wyrafinowane zakończenie, które emanuje siłą i zmysłowością charakterystyczną dla odważnego DNA marki Jimmy Choo.