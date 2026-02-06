Nałóż na zmarszczki pod oczami przed snem. Zadziała jak aktywator młodości. Będą znikać jedna po drugiej. Domowa maseczka na zmarszczki pod oczami

"Kurze łapki" to pierwsze zmarszczki, które pojawiają się na twarzy, często już po 25. roku życia.

Odwodnienie i mimika twarzy przyczyniają się do ich powstawania i pogłębiania.

Maseczka z białka, mleka i miodu oraz wazelina kosmetyczna to domowe sposoby na redukcję zmarszczek.

Chcesz poznać więcej sposobów na młody wygląd? Przeczytaj artykuł!

Wsmaruj w zmarszczki pod oczami wieczorem, a zaczną znikać

Kurze łapki pod oczami to jedne z pierwszych zmarszczek, które pojawiają się na twarzy. Najczęściej pierwsze zmarszczki wokół oczu można dostrzec już w okolicy 25. roku życia. Utrwalają się wskutek mimiki twarzy, a z biegiem czasu stają się coraz głębsze. Zmarszczki na twarzy są często też efektem odwodnienia organizmu. Na suchej skórze zmarszczki są znacznie bardziej widoczne. Dlatego bardzo ważna w walce ze starzeniem się skóry jest pielęgnacja zapewniająca jej odpowiedni poziom nawilżenia. Warto także wprowadzić domowe maseczki pod oczy, które zredukują zmarszczki i odmłodzą skórę w tej okolicy. Genialna i prosta w przygotowaniu jest ta odmładzająca maseczka na okolice oczu. Wystarczy, że białko jaja kurzego połączysz z 1 łyżką mleka i połową łyżeczki miodu. Składniki wymieszaj na gładką masę i nałóż pod oczy po wieczornym oczyszczaniu. Po upływie 20 minut zmyj letnią wodą. Taka maseczka wspaniale odżywia i ujędrnia skórę, dzięki czemu zmarszczki pod oczami stają się mniej widoczne.

Domowy sposób na zmarszczki wokół oczu

Oprócz maseczki na zmarszczki wokół oczu warto także stosować wazelinę kosmetyczną. Nakładaj ją najlepiej wieczorem. Po zmyciu makijażu i umyciu całej buzi, nałóż swój ulubiony krem pod oczy, a na twarz krem nawilżający. Odczekaj kilka minut i zaaplikuj wokół oczu cienką warstwę wazeliny. Jej warstwa na skórze z zaaplikowanymi kremami i innymi produktami pozwoli zatrzymać wilgoć w skórze.

Jak zapobiec powstawaniu zmarszczek?

Zastanawiasz się, jak zapobiec powstawaniu zmarszczek. Warto wprowadzić kilka zmian w swoich codziennych nawykach, aby spowolnić proces starzenia się skóry.

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu, gdyż na przesuszonej skórze zmarszczki są bardziej widoczne.

Zrezygnuj z cukru i używek.

Wzbogać dietę w produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu.

Stosuj kosmetyki nawilżające i ujędrniające skórę.

Używaj kremu z filtrem przeciwsłonecznym przez cały rok.

