Wyciskam, dodaję 1/4 szklanki oliwy i nakładam na twarz. Zmarszczki są wygładzone, a cera wygląda młodziej. Domowa maseczka na zmarszczki po 60-tce

Zawsze wieczorem nakładam to na zmarszczki wokół ust. Kosztuje 30 gr i rewelacyjnie ujędrnia oraz napina skórę. Już nasze babcie znały ten sposób na zmarszczki wokół ust

Ta promocja w Rossmannie to nie lada gratka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający podkład za 10 zł prasuje zmarszczki. Cera gładka i pełna blasku

Kosmetyki do makijażu

Kultowe urządzenia do stylizacji włosów w kolorze soczystej truskawki

Wyciskam, dodaję 1/4 szklanki oliwy i nakładam na twarz. Zmarszczki są wygładzone

Zmarszczki na twarzy są przyczyną kompleksów u wielu kobiet. Skóra z wiekiem traci jędrność wskutek wiotczenia włókien kolagenowych i elastynowych, a bruzdy się pogłębiają. Pierwsze zmarszczki pojawiają się już po 25. roku życia i niektóre panie już wtedy zaczynają stosować pielęgnację przeciwzmarszczkową. Sposobów na redukcję zmarszczek jest wiele - od profesjonalnych kosmetyków, po zabiegi w gabinecie medycyny estetycznej. Jeśli jednak wolisz naturalne sposoby na zmarszczki i wolałabyś nie wydawać setek złotych na botoks, to wypróbuj domowe maseczki odmładzające, które są idealne dla kobiet po 60-tce, ale sprawdzą się także w pielęgnacji młodszej skóry. Dostarczą one skórze cennych składników odżywczych, nawilżą i ujędrnią delikatną skórę twarzy. U mnie wspaniale sprawdziła się maseczka z cytryny i oliwy z oliwek. Wycisnęłam sok z jednej cytryny i dodałam 1/4 szklankę oliwy. Składniki wymieszałam i wsmarowałam w oczyszczaną twarz. Pozostawiłam na 20 minut i zmyłam. Ten zabieg warto wykonywać 2 lub 3 razy w tygodniu wieczorem.

Domowy sposób na zmarszczki. Zadbaj o swój tryb życia

Przyczyn powstawania zmarszczek na twarzy jest wiele. Wpływ mają nie tylko uwarunkowania genetyczne, ale także prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku.

