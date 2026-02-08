Największa drogeria w kraju ogłasza upadłość. Nawet 900 pracowników może mieć problemy. Sprzedawali perfumy całym pokoleniom

Największa sieć perfumerii w ogłosiła upadłość, pomimo wzrostów na rynku beauty.

Firma rodzinna z ponad 90-letnią tradycją, zatrudniająca 900 pracowników w 141 sklepach, dąży do stabilizacji.

Czy upadłość pozwoli na uratowanie miejsc pracy i zapewnienie przyszłości tej znanej sieci?

Największa sieć perfumerii ogłasza upadłość!

Rynek beauty w czasie pandemii nie ucierpiał, a wiele producentów i marek zanotowało nawet wzrosty. Nie oznacza to jednak, że dla wszystkich los był tak łaskawy. W Polsce zamknęła się sieć drogerii Kontigo, a na początku ubiegłego roku z naszego kraju wycofała się sieć The Body Shop. Nie tylko w Polsce sklepy z kosmetykami zmagają się z poważnymi problemami. W Niemczech upadłość ogłasza właśnie największa sieć perfumerii. Jak podaje portal dlahandlu.pl powołując się na niemieckie media znana sieć perfumerii Pieper ogłosiła upadłość. Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się 1 lutego 2026 roku. według medialnych doniesień wniosek został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Bochum. - Samorządność daje nam możliwość stabilizacji firmy i jej strategicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej - stwierdził dyrektor zarządzający Oliver Pieper.

Zatrudniają ponad 900 pracowników. Co dalej?

Niemiecka sieć perfumerii Pieper prowadzi 141 sklepów na terenie całego kraju i zatrudnia ponad 900 osób. Założona została w 1931 roku jako firma rodzinna prowadzająca sprzedaż mydeł. Obecnie nadal pozostaje w rękach rodziny założycielskiej. Właściciele marki starają się zrobić wszystko, aby sklepy funkcjonowały normalnie, bez grupowych zwolnień. Właśnie w tym celu złożono wniosek upadłościowy. Niezależnie, od tego toku postępowania podjęto decyzję o zamknięciu sklepów Oberhausen i Oldenburgu. - Celem postępowania jest trwała stabilizacja i zapewnienie przyszłego sukcesu. Finansowanie bieżącej działalności jest zabezpieczone. Płace i wynagrodzenia pracowników będą nadal wypłacane terminowo. W procesie uczestniczą dostawcy, partnerzy biznesowi i właściciele nieruchomości - powiadomił rzecznik prasowy Parfümerie Pieper. Upadłość sieci drogerii wpisuje się w ostatni trend problemów niemieckich marek.