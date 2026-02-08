Tragiczny finał poszukiwań 19-letniego Kuby. Jego ciało odnaleziono w lesie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-02-08 8:19

Zakończyły się dramatyczne poszukiwania 19-letniego mieszkańca gminy Górno. W sobotę (7 lutego) po południu w kompleksie leśnym w podkieleckim Wilkowie odnaleziono ciało młodego mężczyzny. Jak informuje Radio Eska Kielce, policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. W akcję poszukiwawczą byli zaangażowani nie tylko funkcjonariusze, ale także mieszkańcy Kielc i okolic.

Tragiczny finał poszukiwań 19-letniego Kuby. Jego ciało odnaleziono w lesie

Autor: Świętokrzyska Policja/ Materiały prasowe

Z informacji przekazanych przez Radio Eska Kielce wynika, że smutny finał poszukiwań nastąpił w sobotę, 7 lutego, po godzinie 13.00. Na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Wilków (powiat kielecki) ujawniono zwłoki młodego mężczyzny. Szybko potwierdzono, że jest to 19-letni mieszkaniec gminy Górno, który był poszukiwany jako osoba zaginiona.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny ktoś się przyczynił – poinformowała mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Jak podaje Radio Eska Kielce, na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Miały one na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. W poszukiwania 19-letniego Kuby od samego początku zaangażowani byli nie tylko kieleccy policjanci, ale również mieszkańcy Kielc i regionu, którzy aktywnie wspierali akcję, licząc na szczęśliwy finał. Niestety, sobotnie popołudnie przyniosło najgorsze możliwe wiadomości.

Jak się okazało, młody mężczyzna interesował się m.in. wędkarstwem. Jego koledzy pożegnali go w poruszających słowach.

Nie takiej informacji oczekiwaliśmy na temat Kuby. Szok, niedowierzanie i ogromny żal. Żegnaj nasz Mistrzu. Zdecydowanie za wcześnie, tyle ryb do złowienia, tyle zawodów do wygrania, tyle życia przed Tobą jeszcze było. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół – przekazał Okręg PZW w Kielcach.

Śmierć 19-latka wstrząsnęła lokalną społecznością. Okoliczności tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

