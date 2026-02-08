Tragiczny finał poszukiwań 19-letniego Kuby. Jego ciało odnaleziono w lesie

Z informacji przekazanych przez Radio Eska Kielce wynika, że smutny finał poszukiwań nastąpił w sobotę, 7 lutego, po godzinie 13.00. Na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Wilków (powiat kielecki) ujawniono zwłoki młodego mężczyzny. Szybko potwierdzono, że jest to 19-letni mieszkaniec gminy Górno, który był poszukiwany jako osoba zaginiona.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny ktoś się przyczynił – poinformowała mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Jak podaje Radio Eska Kielce, na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Miały one na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. W poszukiwania 19-letniego Kuby od samego początku zaangażowani byli nie tylko kieleccy policjanci, ale również mieszkańcy Kielc i regionu, którzy aktywnie wspierali akcję, licząc na szczęśliwy finał. Niestety, sobotnie popołudnie przyniosło najgorsze możliwe wiadomości.

Jak się okazało, młody mężczyzna interesował się m.in. wędkarstwem. Jego koledzy pożegnali go w poruszających słowach.

Nie takiej informacji oczekiwaliśmy na temat Kuby. Szok, niedowierzanie i ogromny żal. Żegnaj nasz Mistrzu. Zdecydowanie za wcześnie, tyle ryb do złowienia, tyle zawodów do wygrania, tyle życia przed Tobą jeszcze było. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół – przekazał Okręg PZW w Kielcach.

Śmierć 19-latka wstrząsnęła lokalną społecznością. Okoliczności tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.