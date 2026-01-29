W nocy ze środy na czwartek doszło do tragicznego wypadku w Nowinach pod Kielcami

Kulig odbywał się na ulicy Inwestycyjnej, kilkanaście minut po godz. 23

Sanki z dwoma mężczyznami (21 i 22 lata) były ciągnięte przez Skodę prowadzoną przez 20-latka

Podczas skrętu samochodu sanki zostały wyniesione na przeciwległy pas ruchu

Doszło do zderzenia z nadjeżdżającą Dacią kierowaną przez innego 20-latka

Służby ratunkowe reanimowały 22-latka, jednak jego życia nie udało się uratować

21-letni uczestnik kuligu trafił do szpitala w stanie poważnym

Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po godzinie 23 na ulicy Inwestycyjnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 20-letni kierowca Skody jechał tą drogą, ciągnąc za pojazdem sanki z dwoma młodymi mężczyznami.

W pewnym momencie, gdy samochód skręcił w prawo, sanki zostały wyniesione na przeciwległy pas ruchu. Wtedy doszło do zderzenia z nadjeżdżającą Dacią, którą również prowadził 20-letni kierowca.\

Na miejscu wypadku natychmiast interweniowały służby ratunkowe. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, poinformowała, że ratownicy podjęli reanimację 22-latka. - Życia poszkodowanego nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon - przekazała policjantka.

Drugi z mężczyzn podróżujących na sankach, 21-latek, został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako poważny. Policja potwierdziła, że obaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy i ustalają szczegółowe okoliczności oraz dokładny przebieg wypadku.