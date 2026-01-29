W oknie wywiesił nazistowską flagę. Skandal w Rzeszowie

Agnieszka Przystaś
2026-01-29 13:51

Do skandalicznego incydentu doszło w Rzeszowie. Ktoś powiesił nazistowską flagę w oknie na ul. Podwisłocze. Zauważył ją przechodzień, który zgłosił sprawę na policję. Co dokładnie wydarzyło się na ulicy Podwisłocze i jakie konsekwencje poniesie 42-latek?

Policja-Mężczyzna w kajdankach

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Mężczyzna w kajdankach
  • W Rzeszowie doszło do skandalicznego incydentu z flagą nazistowską.
  • Policja zatrzymała 42-latka, który przyznał się do wywieszenia symbolu totalitarnego w oknie mieszkania.
  • Jakie konsekwencje czekają mężczyznę za propagowanie nazizmu i co dokładnie wydarzyło się na ul. Podwisłocze?

Rzeszów: nazistowska flaga w oknie

We wtorek, przed godziną 20:00, dyżurny miejski w Rzeszowie otrzymał zgłoszenie o fladze propagującej ustrój totalitarny, która wisiała w jednym z okien mieszkania przy ul. Podwisłocze. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. W oknie mieszkania na 8. piętrze budynku oczom funkcjonariuszy ukazał się niedozwolony symbol, propagujący nazistowski ustrój.

Policjanci ustalili, że mieszkanie jest wynajmowane m.in. przez 42-latka, który przyznał się do wywieszenia flagi. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony na komisariat. Flaga została zabezpieczona jako dowód w sprawie.

Flaga nazistowska w oknie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia

Jak informuje podkomiasrz Magdalena Żuk z podkarpackiej policji, jeszcze tego samego dnia, 42-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na umieszczeniu w oknie i wystawieniu na widok publiczny flagi totalitarnego ustroju nazistowskiego. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

POLICJA
RZESZÓW